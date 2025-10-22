Harkivi óvodát támadtak az oroszok – megrázó képeket tett közzé Zelenszkij

Orosz dróncsapás ért egy harkivi óvodát, egy ember meghalt – derül ki Volodimir Zelenszkij bejegyzéséből. Az ukrán elnök képeket is megosztott a mentésről és a károkról.

7 fotó

A bejegyzés szerint hét ember sérült meg, minden gyereket kihoztak az épületből.

Óvodai dróntámadásra nincs és nem is lehet mentség

– írja Zelenszkij, aki szerint a bűnözőket és a terroristákat csak erőszakkal lehet helyretenni.

És, miközben az oroszok ukrán óvodát támadnak, Menczer Tamás felteszi a kérdést: miért támadja Weber, Ursula és Zelenszkij a békét?

Szerda reggel beszámoltunk arról, hogy hat embert megöltek az orosz drónok és rakéták Ukrajnában.