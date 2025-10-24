Horvátországban visszaállítják a kötelező sorkatonai szolgálatot

A horvát parlament elfogadta pénteken a védelmi törvény módosítását, amellyel – 2008-as megszüntetése után – visszaállítják a kötelező sorkatonai szolgálatot, írja az MTI.

A katonai alapkiképzés két hónapig tart majd, és 2026 januárjában indul. Évente öt turnus kiképzését tervezik, turnusonként 800 sorkatonával.

Minden 18. életévét betöltött férfi még az év végéig behívót kap, és abban a naptári évben vonul be kiképzésre, amelyben betölti 19. életévét. (A kiképzés hallgatói jogviszony esetén 29 éves korig halasztható el.) A szolgálatra 19 és 30 éves kor között önkéntesen is lehet jelentkezni, nőknek is. A lelkiismereti okokra hivatkozó sorkötelesek polgári szolgálatot teljesíthetnek a belügyminisztérium polgári védelmi szervezeteiben vagy a lakóhelyük szerinti önkormányzatnál.

A sorkatonák havi 1100 euró (mintegy 450 ezer forint) illetményt kapnak, és a szolgálat idejére munkajogi védelem illeti meg őket. A polgári szolgálat díjazása kisebb lesz a katonainál.