sorkatonai szolgálathorvátország
Nagyvilág

Horvátországban visszaállítják a kötelező sorkatonai szolgálatot

MTI/EPA/Antonio Bat
24.hu
2025. 10. 24. 17:45
MTI/EPA/Antonio Bat

A horvát parlament elfogadta pénteken a védelmi törvény módosítását, amellyel – 2008-as megszüntetése után – visszaállítják a kötelező sorkatonai szolgálatot, írja az MTI.

A katonai alapkiképzés két hónapig tart majd, és 2026 januárjában indul. Évente öt turnus kiképzését tervezik, turnusonként 800 sorkatonával.

Minden 18. életévét betöltött férfi még az év végéig behívót kap, és abban a naptári évben vonul be kiképzésre, amelyben betölti 19. életévét. (A kiképzés hallgatói jogviszony esetén 29 éves korig halasztható el.) A szolgálatra 19 és 30 éves kor között önkéntesen is lehet jelentkezni, nőknek is. A lelkiismereti okokra hivatkozó sorkötelesek polgári szolgálatot teljesíthetnek a belügyminisztérium polgári védelmi szervezeteiben vagy a lakóhelyük szerinti önkormányzatnál.

A sorkatonák havi 1100 euró (mintegy 450 ezer forint) illetményt kapnak, és a szolgálat idejére munkajogi védelem illeti meg őket. A polgári szolgálat díjazása kisebb lesz a katonainál.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Síelés közben gleccserhasadékba zuhant egy kislány Ausztriában
Videón, ahogy egy repülőgép centikre a landolástól kénytelen volt újra felszállni
Donald Trump leállított minden kereskedelmi tárgyalást Kanadával
Orbán szerint még napirenden van az orosz–amerikai békecsúcs, pedig a felek már jelezték, hogy törölték
Orbán vagy Magyar menetén vonultak-e többen, és számít ez?
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik