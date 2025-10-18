Egyiptomnak juthat vezető szerep Gáza stabilizálásában

Diplomata források szerint európai és amerikai támogatással készül egy ENSZ Biztonsági Tanácsi határozat, amely széleskörű biztonsági jogosítványokkal ruházna fel egy nemzetközi, stabilizáló erőt Gáza területén.

A kezdeményezés élére nagy valószínűséggel Egyiptom kerülne,



írja a Guardian.

Az Egyesült Államok azt szorgalmazza, hogy a misszió ENSZ-mandátummal rendelkezzen, ám mégsem legyen teljes értékű ENSZ-békefenntartó művelet: a tervek szerint a hasonló jogosítványokat kapnának a gázai erők, mint azok a nemzetközi egységek, amelyek Haitin léptek fel a fegyveres bandák ellen.

A főbb résztvevő országok között a brit újság forrásai Egyiptom mellett Törökországot, Indonéziát és Azerbajdzsánt említik: ők garantálnák a béke fenntartását és a biztonságot Gáza területén. Egyiptom jelenleg is tárgyalásokat folytat arról, hogy a művelet közvetlenül az ENSZ vezetése alatt működjön-e.

Európai és brit csapatok részvétele egyelőre nem várható, ám Nagy-Britannia katonai tanácsadókat delegált abba a kis létszámú tervezőcsoportba, amelyet az Egyesült Államok Izraelben hozott létre.

Ez a csoport a Donald Trump amerikai elnök által kidolgozott húszpontos terv második fázisának végrehajtásán dolgozik.

A brit kormány szerint a folyamat végső célja egy önálló palesztin állam létrehozása, amely magában foglalja Ciszjordániát és Kelet-Jeruzsálemet is.

Ha a misszió beválik, a Guardian szerint Izrael további területekről is kivonulhat, de ragaszkodnak ahhoz, hogy egy izraeli ellenőrzés alatt álló ütközőzónát alakítsanak ki a Hamász esetleges támadásai ellen.

Brit diplomaták szerint

a Hamász fegyvereinek leszerelése lesz a legnehezebb feladat.

Valószínűsíthető ugyanis, hogy a Hamász csak egy palesztin irányítású szervezetnek adná át a fegyvereit, hogy elkerülje a kapituláció látszatát. A leszerelés a nehézfegyverzettel és rakétavetőkkel kezdődhet, míg a milicisták kézi fegyvereinek kérdését későbbre halasztják.

A tisztviselők hozzátették, hogy még pontosítani kell a Ciszjordániát irányító Palesztin Hatóság (PA) és a Gáza biztonságáért felelős tanács közti viszonyt.

Mint arról korábban beszámoltunk, hétfőn aláírta Sarm es-Sejkben a gázai tűzszüneti megállapodást Donald Trump amerikai elnök, Recep Tayyip Erdogan török államfő, Abdel-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi elnök és Tamím bin Hamad Ál Száni katari emír, de azóta újra szólnak Gázában a fegyverek.