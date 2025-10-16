Az év elejétől tiltanák az orosz energia importját az EP szakbizottságai

Az Európai Bizottság június 17-én terjesztette elő az orosz olaj- és földgáz behozatalának fokozatos behozatalára vonatkozó javaslatát, amit csütörtökön vitattak meg az Európai Parlament területtel foglalkozó bizottságai.

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi, illetve Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság is jóváhagyta a vezetékes és a cseppfolyósított (LNG) orosz földgáz importjának 2026. január 1-től történő betiltására vonatkozó tervezeteket. Az EP-bizottságok álláspontja szerint korlátozott kivételek lehetnek érvényesek a meglévő rövid távú energiaszállítási szerződések (2026. június 17-ig), és a hosszú távú szerződések esetében (2027. január 1-ig), abban az esetben, ha azokat 2025. június 17. előtt kötötték meg, és nem módosították út közben, írja a hvg.hu. Az EP-képviselők 2026. január 1-től betiltanák az orosz olaj, illetve az orosz nyersolajból készített termékek behozatalát is.

Az Európai Bizottság eredeti javaslata szerint a tengerparttal nem rendelkező országokba szállított vezetékes gázra vonatkozó, a hosszú távú szerződésekhez kapcsolódó rövid távú szerződések 2027 végéig érvényben maradhatnának. Az Európai Parlament szakbizottságai ezt a kedvezményt eltörölnék.

Az EP-bizottságok javasolják továbbá, hogy 2026. január 1-jétől tiltsák meg az orosz eredetű földgáz ideiglenes tárolását az uniós intézményekben. Eszerint Magyarország már pár hónap múlva sem tárolhatna orosz földgázt.