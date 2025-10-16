Működőképesnek tűnik a láthatatlan fal – bár folyamatosan csökken a migránsok száma, „bármikor beüthet a ménkű”

Európa komoly bajban van

– mondta Donald Trump amerikai elnök szeptember 23-án az ENSZ-közgyűlésen az Európai Unió migrációs helyzetéről. Ehhez hasonló állításokat hallunk rendre a magyar kormánytól is.

Csakhogy az utóbbi időszakra vonatkozó adatok nem támasztják alá ezt a sötét jövőképet.

Az idei év első nyolc hónapjában 112 ezren léptek be illegálisan Európába,

ami 2024 azonos időszakához képest 21 százalékos,

2023 azonos időszakához viszonyítva 52 százalékos visszaesés.

Tavalyelőtt augusztus végéig 231 ezren érkeztek tengeri vagy szárazföldi úton Európába – olvasható az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség, a Frontex szeptemberi közleményében.

Az ügynökség az idei és a tavalyi első nyolc hónap között a legnagyobb visszaesést

a főként a Fehéroroszországgal közös lengyel, lett és litván határszakaszt magába foglaló keleti határszakaszon (44 százalékos);

az alapvetően Albánián, Szerbián, Montenegrón és Észak-Macedónián át vezető nyugat-balkáni szakaszon (47 százalékos);

és mindenekelőtt a nyugat-afrikai útvonalon mérte.

A Mauritániából és Marokkóból hajóval a Spanyolországhoz tartozó Kanári-szigetekre érkező migránsok száma 52 százalékkal esett vissza az idei első nyolc hónapban 2024 azonos időszakához képest, ami azért is fontos jelzés, mert ez számít az egyik legforgalmasabb migránsútvonalnak. Ebből az irányból több mint 12 ezer, a keleti határszakaszon 6,5 ezer, a balkáni útvonalon közel 8 ezer személy érkezett Európába.

Nagyjából a nyugat-afrikai útvonalon tapasztalt mértékben érkeztek illegálisan a nyugat-mediterrán útvonalon is (Észak- és Nyugat-Afrikából hajóval a Gibraltári-szoroson keresztül Spanyolországba, illetve szárazföldi úton a két spanyol észak-afrikai exklávéba, Ceutába és Melillába), ám ezen az útvonalon ez a forgalom 22 százalékpontos növekedését jelenti 2024-hez képest.

A második legforgalmasabb, úgynevezett kelet-mediterrán útvonalon (ez főként Líbiából és Törökországból vezet tengeri úton Ciprusra és Görögországba) a Frontex munkatársai 18 százalékpontos visszaesést tapasztaltak – összesen csaknem 32 ezer főről van szó.

A legtöbben, 42 ezren továbbra is a közép-mediterrán útvonalon érkeztek (ők leginkább Líbiából, valamint Tunéziából, Egyiptomból és Algériából indulva Olaszországba és Máltára tartottak), ám ez stagnálásnak mondható.

Ezeket az adatokat azonban több szempontból is érdemes fenntartásokkal kezelni.