Georgia pénzbüntetésre ítélte a finn külügyminisztert, mert az támogatta a kormányellenes tüntetéseket

A georgiai belügyminisztérium csütörtökön 5 ezer lari (617 ezer forint) pénzbírsággal sújtotta a Georgiába látogató, és az ottani kormányellenes megmozdulásokat támogatásáról biztosító Elina Valtonen finn külügyminisztert.

Valtonen az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) soros elnökeként látogatott Georgiába. Tbilisziben a parlament épülete előtt zajló Európa-párti tüntetések helyszínén kedden egy videóüzenetet is felvett, amelyben a demokratikus alapjogokra hívta fel a figyelmet.

A georgiai kormányzat ugyanakkor azzal vádolta, hogy eltért a hivatalos látogatási programjától. A hatóságok folyamatosan azt vetik uniós tagállamok képviselői szemére, hogy kéretlenül beavatkoznak az ország belügyeibe.

Valtonen a videófelvételen szolidaritását fejezte ki a kormányellenes tüntetőkkel, akik „aggódnak hazájuk elnyomó irányvonala miatt”, és akiknek szerinte „korlátlan joguk van a demokráciára, a véleménynyilvánításra és az alapvető emberi jogokra”.

Az Interpressnews helyi hírportál beszámolója szerint Valtonenre a közúti közlekedés akadályozása miatt szabtak ki pénzbírságot. A georgiai külügyminisztérium egyben tiltakozó jegyzéket nyújtott át az EBESZ-titkárságának Valtonen nyilvános nyilatkozata miatt, amely „nem felel meg a valóságnak”.

A georgiai vezetés egyben közölte, hogy Irakli Kobahidze georgiai miniszterelnök lemondta tervezett találkozóját Valtonennel, utóbbinak a megmozduláson történt részvétele miatt. Valtonen az X-en ugyanakkor azt írta, hogy a találkozót az ő kezdeményezésére mondták le más elfoglaltsága miatt. A tárcavezető a pénzbírságra nem tért ki bejegyzésében.

(MTI)