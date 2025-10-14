Szlovákiai vonatbaleset: megindult a bűnbakkeresés, nem sokáig bírtak magukkal a politikusok

Amint arról beszámoltunk, súlyos vasúti baleset történt hétfőn Szlovákiában, a Rozsnyó közelében lévő Szádalmás (Jablonov nad Turnou) területén. Két személyszállító gyorsvonat ütközött egymásnak – a műszaki mentés még kedden is tartott. Az ütközéstől kisiklott és egy szakadék fölé félig belógó vasúti kocsit, illetve a meredek lejtőre zuhant egyik mozdonyt kedden napközben még nem tudták a sínekre visszaemelni.

A korábbi hírekkel ellentétben a balesetben 69-en sérültek meg, heten súlyosan. Úgy tűnik, hogy egyikük sincs életveszélyben, és a legsúlyosabb sérültnek is sikerült legalább stabilizálni az állapotát. A sebesültek között volt egyébként egy állapotos nő is.

Az anyagi károk tetemesek – egyelőre kétmillió euróra becsülik, ám ez inkább a pálya helyreállításának és a műszaki mentésnek a költsége. A vasúti járművek egy része minden bizonnyal javíthatatlan, így még tovább is emelkedhet a teljes kárösszeg.

Keddi hír az is, hogy időközben őrizetbe vették az egyik mozdonyvezetőt, aki a rendelkezésre álló adatok szerint figyelmen kívül hagyott egy piros jelzést, és csak azt elhagyva próbált megállni a szerelvénnyel, így ütközhetett bele a szemből érkező másik gyorsvonat. Míg a vétlen mozdonyvezetőt helikopterrel vitték kórházba, addig a másik fogdába került. A súlyos állapotban lévő, kórházba szállított vonatirányítón nem tudtak alkohol- és drogtesztet elvégezni, de az őrizetbe vett személy tesztjei negatívak voltak: azaz nem ivott és nem is állt kábítószer hatása alatt.

Az, hogy az egyik mozdonyvezetőt őrizetbe vették, nem meglepő azok után, hogy a szlovák belügyminiszter, Matús Sutaj Estok – sokak szerint túl korán, mindenfajta hivatalos vizsgálat befejezése előtt – már hétfőn bejelentette, hogy emberi hiba okozhatta a balesetet.

