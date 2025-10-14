Szlovákiai vonatbaleset: őrizetbe vették az egyik mozdonyvezetőt

Őrizetbe vette a rendőrség azt a mozdonyvezetőt, aki a szlovákiai Szádalmásnál október 13-án történt vonatbalesetnél az egyik mozdonyt vezette, közölte a kassai kerületi rendőrség.

A Paraméter azt írja, hogy a szerencsétlenségben érintett másik vonat vezetőjét súlyos sérülésekkel szabadítottak ki a vezetőfülkéből, majd helikopterrel szállították kórházba. A balesettel összefüggésben a rendőrség általános veszélyeztetés bűntette miatt indított büntetőeljárást.

„A nyomozás és a szükséges eljárási lépések továbbra is folyamatban vannak. A fejleményekről időben tájékoztatni fogjuk a nyilvánosságot” – közölte a rendőrség.

Mint ismert, hétfőn összeütközött két személyszállító vonat Szlovákiában, a Rozsnyóhoz közeli Szádalmás (Jablonov nad Turnou) közelében, néhány kilométerre a magyar határtól. A szerencsétlenségnek csaknem száz sérültje van, közülük kettő állapota válságos.

A baleset helyszínét egész éjjel dokumentálta a rendőrség: a helyszínen maradtak a bűnügyi nyomozók, technikusok, kutyás rendőrök szolgálati kutyákkal, a vasúti rendőrség munkatársai, valamint a Szlovák Államvasutak szakemberei a műszaki eszközeikkel. A hatóságok gondoskodtak arról, hogy illetéktelen személy ne tudja megközelíteni a megrongálódott vonatokat, továbbá, hogy az utasok személyes tárgyai visszakerüljenek tulajdonosaikhoz.