Súlyos vonatbaleset történt Szlovákiában a magyar határ közelében

2025. 10. 13. 12:31
Air - Transport Europe, letecká záchranná služba

Összeütközött két személyszállító vonat hétfőn Szlovákiában, a Rozsnyóhoz közeli Szádalmás (Jablonov nad Turnou) közelében, néhány kilométerre a magyar határtól, a szerencsétlenségnek csaknem száz sérültje van, közülük kettőnek az állapota válságos – jelentette a TASR hírügynökség a tűzoltókra és a mentőkre hivatkozva.

A szerelvények nem sokkal délelőtt tíz óra után ütköztek össze egy olyan pályaszakaszon, amely kétvágányúból egyvágányúvá szűkül – közölte a szlovák vasúti társaság (ZSSK), hozzátéve: a szerencsétlenség okát még nem tudják.

A mentőszolgálat diszpécserközpontjának közlése szerint a helyszínre a központi mentőszolgálat öt egysége, valamint egy mentőhelikopter is kiszállt, a sérültek állapotáról egyelőre többet nem lehet tudni.

Ugyanakkor a kassai Louis Pasteur Egyetemi Kórház aktiválta a traumatológiai tervet a vonatbaleset és a sérültek nagy száma miatt – közölte Ladislava Šustová, a kórház szóvivője.

A szlovák rendőrség videója szerint a baleset rendkívül súlyos lehetett:

Közzétett egy felvételt a szlovák autóklub is, ezen látható az egyik elhaladó vonat, majd a végén a hatalmas ütközés robaja:

