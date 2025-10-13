Az oroszok a palesztin állam létrehozását sürgetik

Oroszország reméli, hogy a Gázai övezettel foglalkozó sarm-es-sejki csúcstalálkozón létrejövő megállapodásokat teljesíteni fogják, valamint Donald Trump amerikai elnök és a regionális vezetők biztosítják a tűzszünet azonnali életbe lépését. Ám Donald Trump tervének végrehajtása után át kell térni a palesztin állam létrehozására

– jelentette ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter hétfőn Moszkvában arab újságíróknak nyilatkozva.

Lavrov sikert kívánt az egyiptomi békecsúcsnak, és kifejezte reményét, hogy a főként palesztinok lakta Gázai övezetről születő összes megállapodás teljesülni fog, bár megjegyezte, a Hamász soraiból, de Tel-Aviv felől is hallani olyan nyilatkozatokat, amelyek arra utalnak, hogy a válság még kiújulhat.

Az orosz külügyminiszter hangot adott azon álláspontjának is, miszerint Trump elképzelésiben, amelyekben csak a Gázai övezetről esik szó, feltétlenül pontosítani kell még a Ciszjordániára vonatkozó rendelkezéseket is. Úgy vélekedett, hogy a terv törékeny megfogalmazásait nem szabad revíziónak alávetni, emellett hangsúlyozta, hogy a Trump-terv jóhiszemű végrehajtása nyomán haladéktalanul át kell térni a palesztin állam létrehozására, mert az orosz álláspont szerint

a konfliktus hosszú távú rendezése csak az ENSZ-nek a palesztin állam létrehozására vonatkozó határozatai végrehajtásával lehetséges.

Lavrov szerint Oroszország arra számít, hogy Izrael felismeri az érdekek egyensúlyának szükségességét.

Tovább folytatva a gondolatot, az vetette fel, hogy Izraelben sokáig nem vették komolyan a palesztin állam létrehozásának kérdését, pedig ennek a kérdésnek a rendezetlensége a legjelentősebb tényező, amely az arab világban a szélsőségesség fennmaradását és erősödését táplálja. „A kompromisszumok elkerülhetetlenek minden konfliktusban. A vérontás leállításáról szóló megállapodások kompromisszumok, és mindkét félnek engedményeket kell tennie – fogalmazott Lavrov, arról viszont most nem beszélt, hogy az ukrajnai háború lezárásására vajon miért nem ilyen egyértelmű a recept.

Lavrov a téma kapcsán beszélt még arról is, hogy ha a Gázáról rendezendő csúcs résztvevői szükségesnek tartják Oroszország bevonását a folyamatba, azt Moszkva nem fogja elutasítani, de ráerőltetni nem fogja magát senkire. Lavrov szerint Oroszország a palesztin-izraeli konfliktusban egyébként is megpróbálta az eseményeket „az erőszak elutasításának és az együttélésről szóló megállapodások kidolgozásának irányába terelni”.

(MTI)