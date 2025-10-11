lövöldözésnémetországsportfogadás
Nagyvilág

Lövöldözés volt egy német kisvárosban

Carolin Eckenfels / dpa Picture-Alliance via AFP
admin Kerner Zsolt
2025. 10. 11. 19:32
Lövöldözés volt a közép-hesseni Gießen városában, egy ismeretlen férfit keresnek a rendőrök, írja a Bild. A német város rendőrsége szerint a lövöldözés délután három körül történt egy sportfogadási irodában. Az elkövetőt nem kapták el, de a hatóságok szerint a lakosságra nem jelent veszélyt.

A helyi lap szerint a rendőrség lezárta a piactér bejáratait, amelynek a közelében a lövöldözés történt. Egyelőre nem tudni, mi állt a hátterében, ahogy arról se, milyen sérüléseket szereztek az áldozatok. A hírek szerint hárman sérültek meg.

