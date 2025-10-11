szlovákiabankautomatarobbantásbűnözés
Rövid időn belől a hetedik bankautomatát robbantották fel tolvajok Szlovákiában

2025. 10. 11. 13:24
Újabb bankautomatát robbantottak tolvajok éjszaka Pozsonyban – írta az Új Szó, hozzátéve, rövid időn belül ez már a hetedik ATM, amelyet ismeretlen tettesek rongáltak meg pénzszerzés céljából.

A bűncselekmény péntekről szombatra virradó éjszaka – 3:30 tájékán – történt, a pozsonyhidegkúti (Dúbravka) OC Dubrawa bevásárlóközpont épületébe beépített ATM-ből loptak el pénzt. A nyomozás idejére az érintett területet a rendőrség lezárta.

Azt egyelőre nem tudni, hogy pontosan mennyi készpénzt tulajdoníthattak el az automatából, az ügyben a Pozsonyi Kerületi Rendőrkapitányság illetékes osztálya vizsgálatot indított.

Nem ez volt az első eset, hogy bankautomata robbant, legutóbb szintén Pozsonyhidegkúton és Námesztói járásban történt hasonló incidens, azt megelőzően Kassán, Privigyén (Prievidza), Alsószúcson (Dolná Súča), valamint Galgóc (Hlohovec) közelében is sor került hasonlóra.

