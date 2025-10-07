Donald Trump szintet lép: készen áll a belső zendülésre vonatkozó törvényt is hatályba léptetni

Donald Trump amerikai elnök készen áll a belső zendülésre vonatkozó törvényt is hatályba léptetni, amennyiben egyes városok biztonsági helyzete indokolja – az amerikai elnök erről hétfőn beszélt a Fehér Házban az MTI beszámolója szerint.

Az elnök a Chicagóban és Portland-ben folytatódó heves tüntetések kapcsán feltett kérdésre kifejtette, hogy nem véletlenül létezik az országon belüli felkelések esetén kidolgozott jogszabály. „Ha életbe kell léptetnem, akkor megteszem. Amennyiben embereket ölnek meg, és bíróságok akadályoznak bennünket, vagy kormányzók, illetve polgármesterek” – fogalmazott majd hozzátette, hogy a zavargásoknak súlyos következményei lesznek. Egyben céljának nevezte, hogy biztosítsa az amerikai városok biztonságát.

Az Egyesült Államokban 1807-ben fogadták el azt a törvényt, ami az országon belüli felkelés esetén léptethető életbe (Insurrection Act). A jogszabály felhatalmazza az elnököt arra, hogy a hadsereget vesse be zendülés elfojtására, amennyiben az adott állam erre képtelen, vagy megtagadja a szövetségi törvények végrehajtását.

Illinois állam és Chicago demokrata vezetése szerint nem a tüntetések, hanem a szövetségi kormány hatóságainak fellépése okoz „háborús állapotokat”. Illinois és Chicago hétfőn bírósághoz fordult, és azt akarja elérni, hogy megállítsák a Trump-adminisztráció döntését, amivel háromszáz nemzeti gárdistát mozgósítanának Chicago rendjének fenntartására, illetve a szövetségi bevándorlási hatóság tagjainak és létesítményeinek védelmére. A bírósági kereset szövege szerint a „törekvések Trump rég meghirdetett Chicago és Illinois elleni háborújában törvénytelenek és veszélyesek”.