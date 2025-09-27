Trump beküldi a hadsereget Portlandbe is

Donald Trump elrendelte az amerikai csapatok bevetését a szerinte „háború sújtotta” oregoni Portlandbe, és engedélyezte, hogy szükség esetén „teljes erővel” lépjen fel a hadsereg – írja a BBC.

„Utasítom Pete Hegseth hadügyminisztert, hogy biztosítson minden szükséges csapatot a háború sújtotta Portland védelmére, valamint az Antifa és más hazai terroristák támadásai által ostromolt ICE-létesítményeink védelmére” – írta az amerikai elnök a Truth Socialön.

Trump Portland előtt már több demokrata vezetésű városban is bevetette a hadsereget, ezt minden esetben az azokban szerinte uralkodó törvénytelen állapotokkal magyarázta, miközben kormánya újult erővel lép fel az országban élő és dolgozó illegális bevándorlók ellen.

„Nem kértem – és nincs is szükségem – szövetségi beavatkozásra” – nyilatkozta Keith Wilson, Portland polgármestere szeptember elején.

A portlandi Bevándorlási és Vámügyi Hatóság (ICE) létesítményét tüntetők vették célba, ami esetenként összecsapásokhoz vezetett, amelyek során pár szövetségi ügynök is megsérült.

Trump szombati bejegyzésében nem tisztázza, hogy a Nemzeti Gárdát vagy a reguláris hadsereget akarja-e bevetni Portlandben.