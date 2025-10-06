Izrael kitoloncol további 171 palesztinpárti aktivistát, köztük Greta Thunberget

Az izraeli hatóságok folytatják azoknak a külföldi aktivistáknak a kitoloncolását, akik segélyszállító hajók fedélzetén akartak eljutni Gázába. Hétfőn arról döntöttek, hogy 171 személyt deportálnak Szlovákiába és Görögországba.

A Guardian azt írja, Görögországba küldik Greta Thunberg klímaaktivistát is, aki egyike volt annak a 450 személynek, aki a Global Sumud 30 hajós flottájával tartott Gázába, de az izraeliek rabosították október elején. Az izraeli külügyminisztérium szerint a flottát tájékoztatták arról, hogy „megsérti a Gázát körülvevő vizeken érvényben lévő törvényes tengeri blokádot”.

Thunberget a Guardian birtokába jutott levelezése szerint ágyi poloskákkal fertőzött cellában tartották fogva az izraeli hatóságok, ahol nem kapott elég élelmet és vizet sem.

A fogva tartott aktivisták egy részét korábban Törökországba deportálták: közülük is többen arról számoltak be, hogy szemtanúi voltak Thunberg bántalmazásának, akit egyebek mellett meglökdöstek és az izraeli zászló viselésére kényszerítettek.