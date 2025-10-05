Bántalmazhatták Greta Thunberget az őt fogságban tartó izraeli hatóságok

Ágyi poloskákkal fertőzött cellában tartották fogva Greta Thunberget az izraeli hatóságok, ahol nem kapott elég élelmet és vizet sem. Mindez egy levelezésből derült ki, amely a The Guardian birtokába került.

Greta Thunberget számos más aktivistával együtt október elején vették őrizetbe az izraeliek, miután segélyszállító hajók fedélzetén megpróbáltak eljutni Gázába. A fogva tartott aktivisták egy részét később Törökországba deportálták.

Közülük többen már akkor is arról számoltak be, hogy szemtanúi voltak Thunberg bántalmazásának, akit egyebek mellett meglökdöstek és az az izraeli zászló viselésére kényszerítettek. A most brit újságírokhoz jutott, a svéd külügyminisztérium és Thunberghez közelálló felek közötti e-mailek pedig a rossz bánásmód más formáiról is tájékoztatnak.

A nagykövetségnek sikerült találkoznia Gretával, aki arról számolt be, hogy nem kap elegendő vizet és ételt, testén pedig kiütések jelentek meg, ezek szerinte ágyi poloskáktól származhatnak

– olvasható a levelezésben.

Thunberg arra is panaszkodott, hogy hosszú időn keresztül kellett kemény felületeken ülnie. Egy török aktivist pedig azt nyilatkozta, látta amint Gretát a hajánál fogva rángatják, megverik és arra kényszerítik, hogy csókolja meg az izraeli zászlót.

Thunberggel együtt összesen 437 aktivista, politikus és ügyvéd próbált meg átjutni 40 hajóval átjutni Izrael tengeri blokádján, hogy segélyszállítmányt juttason Gázába. Az izraeli hadsereg mindegyik járművet lefoglalta, a fedélzeten tartózkodókat pedig letartóztatta. Legtöbbjüket a Negev-sivatagba vitték, egy erősen őrzött börtönbe, ahol elsősorban terrorizmussal gyanúsított palesztinokat tartanak fogva.

Az Adalah emberi jogi szervezet ügyvédje szerint a fogva tartott aktivistákkal szemben több jogsértést is elkövettek az izraeli hatóságok. Egyebek mellett nem kaptak elég vizet, élelmet és gyógyszert, nem tisztálkodhattak, nem használhattak vécét, nem léphettek kapcsolatba jogi képviselőikkel. A segélyszállító flottát képviselő olasz ügyvédcsapat ugyanerről számolt be, azzal kiegészítve, hogy testi és verbális bántalmazásról és tudomásuk van.

Az izraeli hatóságok egyelőre nem kommentálták az esetet.

Greta Thunberg már második alkalommal próbált segélyt juttatni Gázában, korábban idén nyáron szintén hajón közelítette meg a Gázai övezetet, de az izraeli hatóságok akkor is letartóztatták és deportálták.