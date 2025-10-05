szlovéniajúlia-alpoklavinahegymászók
Nagyvilág

Lavina sodort el három hegymászót a szlovén Alpokban

Mathieu Prudhomme / ANADOLU / Anadolu az AFP-n keresztül
Képünk illusztráció.
24.hu
2025. 10. 05. 13:59
Mathieu Prudhomme / ANADOLU / Anadolu az AFP-n keresztül
Képünk illusztráció.

Elsodort egy lavina három horvát hegymászót Szlovéniában, a Tosc hegyen, a Júlia-Alpok középső részén – jelentette vasárnap a szlovén 24ur nevű hírportál a helyi hatóságokat idézve, amit az MTI szemlézett.

A baleset után azonnal mentőakció indult, amelyben rendőrök és a Szlovén Hegyi Mentőszolgálat tagjai vesznek részt. Az első információk szerint az eltűnt hegymászók a Vodnikov dom menedékháznál váltak le csoportjukról, és a kedvezőtlen időjárási körülmények ellenére továbbmentek a 2275 méter magas Tosc csúcs felé. Négy horvát társuk a menedékházban maradt.

A hegymászók egy szakaszon lavinát indíthattak el, amely elsodorta őket.

A keresésben a Radovljica, Bohinj és Jesenice hegyi mentőszolgálat egységei, valamint a kranji rendőrkapitányság munkatársai vesznek részt. A rossz időjárás miatt egyelőre helikoptert nem tudnak bevetni.

Szlovéniát pénteken erős hidegfront érte el, és a hóhatár egyes helyeken 800 méter tengerszint feletti magasságba esett vissza. A meteorológiai szolgálat adatai szerint vasárnap a szlovén hegyekben

  • Kredaricán 25,
  • Zelenicen 19,
  • Vogelon 17,
  • Vrsicen 14,
  • míg Krvavecon 11

centiméter friss hó hullott. (MTI)

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Trump arcával díszített egydollárost vernének Amerikában
Pápai üdvözlet, őszi színkavalkád és esti száguldás a hét képein
Trump: Izrael fontos engedményt tett egy „háromezer ezer éve zajló katasztrófa” lezárásáért
Már 36 kamasz holttestét azonosították az indonéziai iskolaomlásban
Idén is számíthatunk poloskainvázióra?
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik