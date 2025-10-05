Lavina sodort el három hegymászót a szlovén Alpokban

Elsodort egy lavina három horvát hegymászót Szlovéniában, a Tosc hegyen, a Júlia-Alpok középső részén – jelentette vasárnap a szlovén 24ur nevű hírportál a helyi hatóságokat idézve, amit az MTI szemlézett.

A baleset után azonnal mentőakció indult, amelyben rendőrök és a Szlovén Hegyi Mentőszolgálat tagjai vesznek részt. Az első információk szerint az eltűnt hegymászók a Vodnikov dom menedékháznál váltak le csoportjukról, és a kedvezőtlen időjárási körülmények ellenére továbbmentek a 2275 méter magas Tosc csúcs felé. Négy horvát társuk a menedékházban maradt.

A hegymászók egy szakaszon lavinát indíthattak el, amely elsodorta őket.

A keresésben a Radovljica, Bohinj és Jesenice hegyi mentőszolgálat egységei, valamint a kranji rendőrkapitányság munkatársai vesznek részt. A rossz időjárás miatt egyelőre helikoptert nem tudnak bevetni.

Szlovéniát pénteken erős hidegfront érte el, és a hóhatár egyes helyeken 800 méter tengerszint feletti magasságba esett vissza. A meteorológiai szolgálat adatai szerint vasárnap a szlovén hegyekben

Kredaricán 25,

Zelenicen 19,

Vogelon 17,

Vrsicen 14,

míg Krvavecon 11

centiméter friss hó hullott. (MTI)