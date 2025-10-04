Tüntetők rontottak neki a grúz elnöki palotának a helyi választások napján

Tüntetők egy csoportja megpróbált behatolni a tbiliszi elnöki palotába röviddel a helyi választások lezárása előtt, a rohamrendőrség paprika spray-t és vízágyút vetett be ellenük. A grúz ellenzék nagy tüntetést szervezett a fővárosban szombaton.
A kormányzó Grúz Álom párt közlése szerint minden településen győzelmet arattak a 3,7 milliós dél-kaukázusi országban, a két legnagyobb ellenzéki blokk azonban bojkottálta a választásokat.
Pro-EU protesters in #Tbilisi, #Georgia have crushed into the garden of the Presidential Palace amid ongoing demonstrations. #GeorgiaProtests #EU #Tbilisi pic.twitter.com/bAlj5mGiex
— Giorgi Ninos (@GiorgiNinos) October 4, 2025
Azelőtt, hogy a tüntetők egy csoportja megrohamozta az elnöki palotát, ellenzéki vezetők „békés forradalomra” szólítottak fel az oroszbarátnak és autoriternek tartott Grúz Álom ellen.
A grúziai európapárti ellenzék tavaly október óta szervez tüntetéseket, a Grúz Álom ekkor nyerte meg a parlamenti választást, amely után csalásra utaló bizonyítékok is napvilágot láttak. (via Reuters)