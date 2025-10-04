grúzia
Tüntetők rontottak neki a grúz elnöki palotának a helyi választások napján

Giorgi ARJEVANIDZE / AFP
2025. 10. 04. 21:55
Giorgi ARJEVANIDZE / AFP

Tüntetők egy csoportja megpróbált behatolni a tbiliszi elnöki palotába röviddel a helyi választások lezárása előtt, a rohamrendőrség paprika spray-t és vízágyút vetett be ellenük. A grúz ellenzék nagy tüntetést szervezett a fővárosban szombaton.

A kormányzó Grúz Álom párt közlése szerint minden településen győzelmet arattak a 3,7 milliós dél-kaukázusi országban, a két legnagyobb ellenzéki blokk azonban bojkottálta a választásokat.

Azelőtt, hogy a tüntetők egy csoportja megrohamozta az elnöki palotát, ellenzéki vezetők „békés forradalomra” szólítottak fel az oroszbarátnak és autoriternek tartott Grúz Álom ellen.

A grúziai európapárti ellenzék tavaly október óta szervez tüntetéseket, a Grúz Álom ekkor nyerte meg a parlamenti választást, amely után csalásra utaló bizonyítékok is napvilágot láttak. (via Reuters)

