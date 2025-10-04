amszterdamrepülőtérjárattörlés
Nagyjából 150 járatot töröltek az időjárás miatt az amszterdami repülőtéren

2025. 10. 04. 11:19
Legkevesebb 80 érkező és több mint 70 induló járatot töröltek szombaton az amszterdami Schiphol nemzetközi repülőtéren a Hollandián áthaladó Amy nevű ciklon miatt – jelentette be a légikikötő.

A Schiphol üzemeltetője arra kérte az utazókat, járataikat minden esetben ellenőrizzék a légitársaságoknál. A KLM holland légitársaság már pénteken járattörlésekről adott hírt. A légitársaság mellett a legtöbb járatot az AirFrance törölte, amely felhívta a figyelmet, hogy az intézkedések vélhetően vasárnapi járatokat is érinteni fognak. A sárga riasztást kiadó Holland Királyi Meteorológiai Intézet (KNMI) tájékoztatása szerint a ciklon óránként akár 90 kilométeres sebességet is elérhet. Az Amy miatt figyelmeztetést adtak ki az Egyesült Királyságban és Írországban is.

