Több mint ötezren menekültek át Nigériából Kamerunba a Boko Haram előretörése miatt

Több mint ötezren menekültek el Nigéria északkeleti részéből a szomszédos Kamerunba, miután a Boko Haram terrorszervezet fegyveresei elfoglalták a Borno államban fekvő Kirawa városát – közölte Abdurrahmán Abubakar, az érintett járás vezetője és más helyi illetékesek pénteken.

A csütörtök késő esti támadás miatt Abubakar is elmenekült hivatalából, amelyet egy kaszárnyával és több lakóházzal együtt felgyújtottak.

Elmondta, nem volt más lehetősége, mint Kamerunba távozni.

A nyilatkozók közlése szerint egyes lakosok teherautókkal kerestek menedéket a határ túloldalán, míg mások Maiduguriba, az állam székhelyére menekültek Kirawából.

A támadás elkövetését a Boko Haram magára vállalta, és közzétett egy videót is, amely szerint a fegyveresek fáklyával felgyújtották a barakkokat.

A támadást követően a helyi vezetők sürgős katonai erősítést kértek, arra hivatkozva, hogy miután augusztusban egy támadás után kivonták az ott állomásozó többnemzetiségű alkalmi katonai köteléket a térségből, az egyetlen biztonsági erőt a helyi őrszemek és lakosok jelentik.

