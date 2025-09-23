repülőnizza
Épphogy elkerülte az ütközést két repülő Nizzában

2025. 09. 23. 07:54
Kis híján összeütközött két utasszállító a nizzai repülőtéren vasárnap este, írta az airportal.hu.

A tunéziai Nouvelair Airbus A320-asa a számára kijelölt helyett másik futópályát közelített meg a leszálláshoz, és mielőtt átstartolt volna, alig pár méterre repült el az induláshoz ugyanoda felguruló Easyjet A320-asa felett.

Az Easyjet repülője ezután visszagurult a terminálhoz, a járatot törölték. A Nouvelair járata egy második megközelítést követően biztonságosan leszállt a 04L futópályán.

Sajtóértesülések szerint az Easyjet repülőgépén ülők rázkódást érzékeltek, amikor a tunéziai gép átrepült felettük.

