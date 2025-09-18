Bozótvágó késsel fenyegetőző férfit lőttek le egy francia kisvárosban

Lelőttek francia rendőrök csütörtökön egy bozótvágó késsel fenyegetőző férfit a délkelet-franciaországi La Seyne-sur-Mer városában, egy óvoda közelében, miután az rájuk támadt – közölte az illetékes touloni ügyészség.

A férfi nem engedelmeskedett a rendőrök utasításainak, és fegyverrel közeledett feléjük, akik először elektromos sokkolóval próbálták ártalmatlanítani, majd hat lövést adtak le rá, ami halálos sérüléseket okozott

– mondta sajtótájékoztatóján Samuel Finielz ügyész.

Rendőrségi források szerint az incidens délután 5 óra előtt történt egy óvoda közelében, ahol az egyelőre még nem azonosított férfi, akinél egy bozótvágó kés volt, fenyegető magatartást tanúsított – hangsúlyozta a touloni ügyész.

A rendőrséget késő délután értesítették arról, hogy egy férfi bozótvágó késsel sétálgat a Berthe városrész közelében. Fenyegető magatartást tanúsított és fenyegető szavakat használt, ami a rendőrség beavatkozását vonta maga után

– fogalmazott az ügyész. „Úgy tűnik, hogy a gyermekeket fenyegette” – fogalmazott, kiemelve, hogy ezeket az információkat még meg kell erősíteni. A gyermekek közül senki sem sérült meg – tette hozzá az ügyész.

A helyszínre kiérkező rendőrök megállapították, hogy a férfinál bozótvágó kés van, „amelynek pengéje több tíz centiméter hosszú”, és felszólították, hogy „dobja le a fegyvert a földre, amit ő nem tett meg” – részletezte az ügyész. „Amikor a férfi közel került a rendőrökhöz, azok kétszer is használták az elektromos sokkolót, de az nem hatott a férfira, aki továbbra is közeledett hozzájuk” – hívta fel a figyelmet.

A rendőrök ezután az ügyész elmondása szerint hatszor rálőttek, a gyanúsított lábát célozva. A megsebesült férfi a helyszínen belehalt sérüléseibe, a mentők beavatkozása ellenére.

A támadót egyelőre nem sikerült azonosítani. „Elsődleges információink szerint nem volt kapcsolat a férfi és a közelben tartózkodó kiskorúak között” – emelte ki az ügyész.

Két eljárás indult: az egyik „harmadik személy és a rendőrség ellen elkövetett erőszakos cselekmények”, a másik pedig „a rendőrség fegyverhasználata körülményeinek” ügyében.