Szabadulhat a börtönből és nem vállalja a kihallgatást a Madeleine McCann-ügy első számú gyanúsítottja

Noha nemzetközi megkeresést küldött Madeleine McCann ügyében a londoni rendőrség Christian Brücknernek, aki a fő gyanúsítottja a 2007-ben, háromévesen eltűnt kislány ügyének, a 49 éves férfi visszautasította, hogy kihallgassák – írja a BBC.

A brit Madeleine McCann egy portugáliai nyaraláson, a család apartmanjából tűnt el 2007-ben, amikor hároméves volt. A gyermekrablási ügy a kétezres évek egyik legismertebb, és azóta is megoldatlan ügye. A német férfit 2020-ban gyanúsították meg a német hatóságok Madeleine McCann eltűnése ügyében. Akkor arról szóltak a hírek, hogy a rendőrségnek soha ilyen erős gyanúja nem volt senkivel szemben.

A rendőrök megerősítették, hogy Brueckner Praia da Luzban volt azon az estén, amikor a kislány nyomtalanul eltűnt. 19 óra 32 perckor hívást fogadott a telefonján, a beszélgetés 20 óra 2 percig tartott. Madeleine aznap éjjel 21 óra 10 perc és 22 óra között tűnt el. A rendőrség kiadta a két érintett telefonszámot is, mondván, a hívó fél kulcsfontosságú információk birtokában lehet. Azóta nem közölték, hogy megtalálták-e a keresett személyt.

Brückner jelenleg hétéves börtönbüntetését tölti egy 72 éves nő 2005-ben történt megerőszakolásáért, ami ugyanazon az üdülőhelyen történt, ahol a kislány két évvel később eltűnt. Brücknert McCann-nel kapcsolatban hivatalosan semmivel sem vádolták meg, ő pedig bárminemű érintettségét tagadja.

A német hatóságok közölték, hogy a férfit szerdán szabadon engedik

Mark Cranwell londoni nyomozó a lapnak azt mondta, hogy a német férfi továbbra is gyanúsított a londoni rendőrség nyomozásában. 2020 és 2022 óta ő a fő gyanúsított a német és a portugál nyomozásban is. „Kihallgatás hiányában ennek ellenére folytatjuk a nyomozást minden lehetséges irányban. A nyomozás folyamatban van, de további információval nem szolgálhatunk” – közölte Mark Cranwell.

Figyelemre méltó, hogy nemrég új keresést indítottak Portugáliában az eltűnt Madeleine McCann ügyében. A német rendőrség portugál kollégáikkal kiegészülve nagy területre kiterjedő új keresést indított a fő gyanúsított, Christian Brückner lakóhelye és a brit kislány családjának Praia da Luz-i apartmanja között. Ez mintegy 20 magánterületet és összesen 21 négyzetkilométert érint. Helyi sajtóbeszámolók szerint kutakat, romokat, víztárolókat kutattak át.

Azt nem tudni, mit kerestek a nyomozók és mi indította őket erre, esetleg felmerült-e egy újabb bizonyíték. Talán Madeleine McCann holttestét keresik, vagy bármilyen arra mutató nyomot, hogy az elrablása után hová vitték Madeleine McCannt. Az akkori hírek szerint az is előfordulhat, hogy kétségbeesett próbálkozás volt ez, mert ha nem találnak semmit, a 2020-ban meggyanúsított Brückner szeptemberben szabadulhat a börtönből.