Hetven éves lett XIV. Leó pápa

Szeptember 14-én ünnepli 70. születésnapját XIV. Leó pápa – írja az MTI.

A katolikus egyházfőt, aki vasárnap a Szent Péter téren mondta el a hagyományos déli áldást, az Angelus imát, atalmas „Boldog születésnapot!” feliratú transzparensekkel, luftballonokkal és gratuláló táblákkal fogadta az összegyűlt tömeg.

Kedves barátaim, úgy tűnik, tudjátok, hogy ma lettem 70 éves

mondta Leó éljenzés közepette. „Hálát adok az Úrnak, szüleimnek és mindazoknak, akik imáikban megemlékeztek rólam” – fogalmazott az egyházfő.

Születésnapja délutánját a pápa a XXI. század mártírjainak a tiszteletére rendezett ökumenikus ima vezetésével folytatta. A pápa várhatóan az Ágoston-rendi szerzetesekkel ünnepli majd születésnapját.

Tavaly májusi megválasztásakor a 69 éves Robert Prevost lett a legfiatalabb pápa 1978 óta, amikor Karol Wojtylát 58 évesen II. János Pál pápává választották.