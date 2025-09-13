Riadóztatták a légierőt Romániában, drón sértette meg a légteret

Riadóztatta a légierejét Románia szombaton, miután egy drón megsértette az ország légterét, egyidőben azzal, hogy Oroszország dróntámadást intézett Ukrajna ellen.

A Reuters közlése szerint a románok két F-16-os vadászgépet küldtek a levegőbe, ezek egy drónt észleltek. Követni kezdték, de az eszköz Chilia Veche falutól 20 kilométerre eltűnt a radarról.

A hatóságok közlése szerint a drón nem jelentett közvetlen veszélyt a lakosságra, és azt sem erősítették meg, hogy az oroszoktól származott-e. Az észleléssel egyidőben viszont az oroszok az urkán infrastruktúra ellen hajtottak végre dróntámadást. Ukrajnának 650 kilométeres közös határszakasza van Romániával.