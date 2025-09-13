Medve támadt egy idős férfira Erdélyben

Medve támadt egy 66 éves férfira az erdélyi Maros megyében, Erdődubiste (Dubistea de Padure) település közelében. Az áldozat súlyos sérüléseket szenvedett – közölte a Maros megyei rendőrfelügyelőség.

A news.ro által idézett rendőrségi jelentés szerint a 66 éves férfira a falu határában támadt rá a nagyvad szombaton nem sokkal dél után, miközben egy külterületi mezőgazdasági területen dolgozott. Az áldozatnak a súlyos sérülései ellenére sikerült eljutnia a faluba, és a 112-es sürgősségi hívószámon értesíteni a hatóságokat. Több mentőegység is a helyszínre érkezett, ahol ellátták a sebesültet.

A rendőrök is a helyszínre siettek, hogy átkutassák a környéket, az ügyben hatósági vizsgálat indult, a román lap közlése szerint.

A Maros megyei rendőrség arról is tájékoztatott, hogy a csendőrök és a Maros megyei vadászegyesület és a helyi önkormányzat illetékesei is kiszálltak a helyszínre, hogy felkutassák, hova menekült a támadó nagyvad.

