Orbán bosnyák szövetségese Moszkvába ment, hogy leváltsa Bosznia-Hercegovina vezetését

A bosznia-hercegovinai ENSZ-főképviselői hivatal bezárásának előmozdítását kérte Oroszországtól kedden Moszkvában Milorad Dodik, a boszniai Szerb Köztársaság elnöke.

Ezt maga Dodik jelentette be a Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel Moszkvában tartott közös sajtótájékoztatóján.

Lehetőségem volt arra, hogy megkérjem a minisztert (Lavrovot): az ENSZ berkein belül és kétoldalú kapcsolatokon keresztül segítsen megszüntetni ezt a főképviselői hivatalt, amelynek csak egy évig kellett volna léteznie, mégis 30 éven át fennmaradt

– mondta.

Dodik azt hangoztatta, hogy Christian Schmidt, az ENSZ főképviselője teljes zűrzavart okoz Boszniában, és ezzel veszélybe sodorja a daytoni megállapodásokat, ami Bosznia-Hercegovina széteséséhez vezethet, ugyanis az állam közös intézményei nem működnek.

Lavrov időszerűnek nevezte Dodikkal való találkozóját a Bosznia-Hercegovinában történő események mélyebb megértése szempontjából. A kétoldalú megbeszélésen a felek egyebek között gazdasági kérdéseket is megvitattak.

Az orosz külügyminisztérium a tárgyalásokat megelőzően, hétfőn közleményt adott ki, és ebben határozottan elítélte a Nyugat arra irányuló kísérleteit, hogy „tisztességtelen módszerekkel eltávolítsák” a Bosznia-Hercegovinai Szerb Köztársaság „törvényesen megválasztott és legitim” elnökét a politikai színtérről. A tárca szerint a politikus ellen egy „koholt büntetőügyben hozott igazságtalan ítélet”, valamint a boszniai központi választási bizottság „azon politikai indíttatású döntése áll, miszerint visszavonja Dodik elnöki mandátumát, és ennek jelentős destabilizáló hatása van”.

A dokumentum szerint Moszkva síkra száll amellett, hogy a helyzet Bosznia-Hercegovinában visszatérjen a jogállamiság és a demokrácia keretei közé.

Ehhez szükség van a legfőbb képviselő apparátusának mielőbbi felszámolására – amely Bosznia-Hercegovina fő problémáinak forrásává vált -, a boszniai felek közötti közvetlen párbeszéd helyreállítására, valamint a boszniai belügyekbe való nyugati beavatkozás megszüntetésére

– hangsúlyozta az orosz nyilatkozat.

(MTI)