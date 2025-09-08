Lelőtték a gyerekeivel évek óta a vadonban bujkáló új-zélandi apát, előkerültek a gyerekek

Fegyveres rablás ügyében nyomozó rendőrök lelőtték azt a férfit, aki közel négy éve bujkált három gyermekével Új-Zéland vadonjában – írta meg a Guardian.

Tom Phillips 2021 karácsonya előtt tűnt el a Waikato vidék erdeiben, miután felügyeleti vitába keveredett a gyerekei anyjával. Azóta rejtőzködve élt a ma 9 éves Emberrel, a 10 éves Maverickkel és a 12 éves Jaydával. Nemrég egy térfigyelő kamera is felvette, amint Phillips az egyik gyerekkel betör egy kisboltba.

A hatóságok hétfő hajnalban kaptak riasztást egy vidéki gazdabolt kirablása miatt. Két gyanúsított quadon menekült el, majd egyikük egy puskával tüzet nyitott a rendőrökre. A lövöldözésben egy rendőr súlyosan megsérült, őt kórházba vitték. A rendőrök viszonozták a tüzet, és megölték a támadót, akiről kiderült, hogy Phillips volt.

A férfi egyik gyermekét a helyszínen találták meg, az ő informciói alapján pedig a másik kettőt néhány órával később egy közeli kempingben, épségben.

„Megerősíthetem, hogy a gyerekek jól vannak, nem sérültek meg, és ma este orvosi vizsgálatra viszik őket” – mondta Jill Rogers rendőrhelyettes. A rendőrség nagy erőkkel, a fegyveres bevetési egységet is bevetve kereste a gyerekeket, mert félő volt, hogy a fagypont alatti hidegben maradnak egyedül.

A gyerekek anyja, Cat megkönnyebbülését fejezte ki, hogy véget ért a rémálom, de elszomorította, ahogyan a történet lezárult. Christopher Luxon miniszterelnök „szomorúnak és tragikusnak” nevezte az esetet. A helyi polgármester szerint ez a lehető legrosszabb kimenetel volt a közösség számára.

Phillipsék története évek óta a közbeszéd témája volt Új-Zélandon, mert nem volt világos, hogyan tudott gyermekeivel ilyen hosszú ideig eltűnni az elszigetelt vidéken. Ugyanakkor erre magyarázat a BBC cikke szerint, hogy Tom Phillips földműves családból származott a Waikato régió nyugati részén található Marokopa kis vidéki városából, ami egy nagyon zord táj, durva partvonallal, sűrű bozótossal és erdős tereppel, több kilométer hosszan elnyúló barlanghálózattal.

Ezért a rendőrség számára nagyon nehéz körülmények között kellett keresnie, ráadásul egy olyan férfit kellett megtalálni, aki egyértelműen nem akarta, hogy megtalálják, és akinek olyan túlélési képességei vannak, amelyek felkészítik arra, hogy menedéket építsen és élelmet keressen a vadonban. Ennek ellenére voltak jelek arra, hogy Philipsnek szüksége volt erőforrásokra. 2023-tól kezdve számos betörés és rablás során látták Phillipset és gyerekeit barkács- és élelmiszerboltokban. Puskával is látták.