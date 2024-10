Három éve bujkál egy férfi az elrabolt gyerekeivel az új-zélandi vadonban

A három kisgyerekével 2021 karácsonyán váratlanul felszívódó, és közel három éve Új-Zéland Északi-szigetének vadregényes középnyugati partvidékén bujkáló Tom Phillips története már az események kezdetén is nagy vihart kavart a szigetországban.

A 37 éves férfi és a gyerekei nemrég újra a középpontba kerültek, amikor október elején a korábbi lakhelyükön, egy 69 lakosú, Marokopa nevű óceánparti településen egy fiatal disznóvadász véletlenül találkozott a szökevénycsaláddal, és fel is tudta venni őket a telefonjával.

A Guardian által is bemutatott videókon az látható, ahogy a felfegyverkezett apa és a három gyerek elsétál a távolban.

A 16 éves disznóvadász nagyapja arról számolt be a helyi közmédiának, hogy az unokája és a barátai körülbelül ötven méterre lehettek Phillipséktől, amikor meglátták őket. Majd közelebb mentek hozzájuk, és még egy rövid beszélgetést is folytattak velük.

Azt kérdezte az unokáméktól: »Mit csináltok itt? Kik vagytok? Tudja még valaki, hogy itt vagytok?« Amire ők azt felelték: »Csak te!«

– elevenítette fel az unokája által elmondottakat az idősebbik disznóvadász.

A tinédzserek szerint a Phillips család úgy nézett ki, mintha „a vadonba mennének egy időre”: a gyerekek mindhárman maszkot, az apjuk hosszú szakállat viselt, de a férfinél egy lőfegyver is volt. Utóbbi annyira aggasztotta a fiatalokat, hogy rögtön tárcsázták is a rendőrséget.

A hatóságok pedig ezután át is kutatták a területet, hogy elkapják a körözés alatt álló Phillipset, akinek a megtalálását korábban már egy 80 ezer új-zélandi dolláros – azaz nagyjából 18 millió forintnak megfelelő – nyomravezetői díj felajánlásával is próbáltak elősegíteni.

De sem a nyomravezetői díj, sem a legutóbbi, háromnapos kereső expedíció nem hozott áttörést – így a szökevénycsalád még mindig az új-zélandi vadonban bujkál.

A gyerekek csak bábuk ebben a játékban

Tom Phillips története azonban nem csak azért hátborzongató, mert most is vélhetően a vadonban kóborol a három kiskorú gyerekével – a 11 éves Jaydával, a 9 éves Maverickkel és a 8 éves Emberrel – úgy, hogy a társadalomból kicsekkolva a bűn útjára lépett, és ha kell, akár a bankrablástól sem riad vissza.

Hanem azért is mert a háromgyerekes apa a válása kellős közepén, 2021 karácsonyán döntött úgy, hogy felszívódik a gyerekekkel. A tárgyalás és a gyermekelhelyezés részleteiről a szigorú helyi szabályozás miatt csak annyit lehet tudni, hogy Phillips nem rendelkezik a gyerekek feletti felügyeleti joggal.

Nem lett könnyebb. Már majdnem három év telt el. A három gyerek még mindig eltűntnek számít, egy bűnöző pedig szabadlábon van

– kommentálta a helyzetet Phillips válófélben lévő felesége, Cat, akinek az eltűnt gyerekek mellett két felnőtt lánya is van egy korábbi kapcsolatából. A kétségbeesett anya azt mondja, olyan, mintha mindennap meggyászolná őket.

De a New Zealand Heraldnak adott exkluzív interjújában arról is beszélt, mennyire hálás a fiatal disznóvadásznak a bátorságáért, és azért a megerősítésért, amit az általa készített videók jelentenek neki. A feleség már korábban is jelezte a hatóságoknak, hogy baj van, de nem vették komolyan, és a gyerekek eltűnése óta sem tettek meg minden tőlük telhetőt a megtalálásukért – ezért nagyon elégedetlen a munkájukkal.

Szerinte a környéken száguldozó rendőrautók csak rontottak a helyzeten: „Azt vártam volna, hogy rejtőzködve dolgozzanak kint, és ne hívják fel magukra a figyelmet” – panaszkodott a rendőrök helyszínelési gyakorlatára.

Cat visszaemlékezése alapján egyébként több korai figyelmeztető jel is volt, amiből már akkor is következtetni lehetett rá, hogy Phillips képes lehet arra, amit azóta véghez vitt.

Voltak olyan dolgok, amiknek a megtörténtét meg kellett volna akadályozniuk. Már régen meg kellett volna őt állítani, nem tudom elhinni, hogy ez megtörténhetett. Mintha a rendszert tényleg nem érdekelné az egész

– mondta. Szavaiban sok igazság van, hiszen volt párja egyszer már korábban is kámforrá vált a gyerekeikkel: 2021 szeptemberében megtalálták a férfi teherautóját egy tóban, az apát és a gyerekeket nyilvántartásba vették eltűntként, és egy nagyszabású, de sikertelenül végződő szárazföldi és tengeri mentőakciót is indítottak a megtalálásukra.

A helyzet akkor úgy oldódott meg, hogy Phillips 19 nappal később váratlanul hazavitte a gyerekeket a szülei Marokopa külterületén álló tanyájára, és azzal védekezett, hogy csak vadkempingezni voltak, ami egy kicsit elhúzódott. A felelőtlen apa ellen már ekkor is vádat emeltek, de csak azért, mert pazarolta a rendőrség idejét és erőforrásait.

„A gyerekek első eltűnése után néhány nappal, amikor Thomas teherautóját megtalálták a vízben, nem értesítettek azonnal. De én arra is rögtön azt mondtam a rendőrségnek, hogy csak egy csali” – mesélte Cat. A család három héttel később ugyan hazatért, de december 9-én elfogatóparancsot adtak ki Phillips ellen, miután nem jelent meg a bíróság előtt. A karácsonykor induló lidércnyomás pedig közvetlen ezután kezdődött.

Engem akar megleckéztetni. Nem törődik velük, számára ők csak bábuk ebben a játékban

– fogalmazott Cat. A kétségbeesett édesanya egyébként azt is elárulta, hogy ő volt az, aki a videófelvételek elkészülte előtt utoljára látta az eltűnt férfit még 2023 augusztusában: Phillips felbukkant a régió nagyvárosában, Hamiltonban egy barkácsáruházlánc egyik üzletének parkolójában egy lopott kocsival, ő pedig autósüldözésbe bonyolódott vele.

Akár a hadsereget is bevethetik, hogy előkerítsék őket

Tom Phillips azonban ennél súlyosabb bűncselekményeket is elkövetett, mióta szökésben van a gyerekeivel.

A Guardian cikke szerint ugyanis illegális fegyverviseléssel, rablással és testi sértéssel is megvádolták, miután májusban kifosztott egy bankot, és rálőtt egy eladóra egy szupermarketben egy Te Kuiti nevű, szintén Waikato régióban található kisvárosban.

Azóta tavaly augusztusban egy terepjárót – illetve némi téli ruházatot –, novemberben pedig egy quadot is ellopott. Az is előfordult, hogy a térfigyelő kamerák rögzítették, amint zárás után másodmagával – vélhetően az egyik gyereke társaságában – betört egy üzletbe.

A körözés alatt álló szökevény felkutatása azonban nemcsak a kiváló búvóhelynek számító vadregényes új-zélandi vidék adottságai miatt nehézkes, hanem azért is, mert Tom Phillips közben a kiskorú gyerekeire vigyáz, és nagyon kiszámíthatatlanul viselkedik, ráadásul fel is van fegyverkezve.

Ezért már az a lehetőség is felmerült, hogy a rendőrség helyett a hadsereget kellene bevetni a mentőexpedícióhoz.