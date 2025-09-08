Bíróság előtt egy francia „sztár” altatóorvos: 30 embert mérgezhetett meg, 12-en bele is haltak

Az 53 éves Frédéric Péchiert azzal vádolják, hogy 30 embert, köztük gyermeket mérgezett meg szándékosan a klinikán, ahol dolgozott. Az áldozatok közül 12-en meghaltak.

A Guardian szerint az aneszteziológus Besançon keleti részén két klinikán dolgozott 2008 és 2017 között. A betegeinél gyanúsan magas volt a szívmegállások száma.

Péchier, akit korábban egyes kollégái „sztáraneszteziológusként” tartottak számon, a vád szerint gyógyszertúladagolással maga váltotta ki a szívrohamokat a betegeknél, hogy fitogtassa újraélesztési képességeit és hitelteleníthesse munkatársait. Az áldozatok egyik ügyvédje szerint feltűnő volt, hogy az orvos igyekzett mindig ott lenni, amikor a szívrohamok történtek, és mindig azzal dicsekedett, hogy ő a legjobb. Az Euronews.com szerint a rohamokat túlélő betegek is arról nyilatkoztak, a nagydarab orvos odament hozzájuk, és nekik is dicsekedett, hogy ő mentette meg az életüket.

A 30 mérgezéses eset többségében az altatóorvos a műtőben, vagy annak közelében volt, és mindig azonnal beavatkozott, mintha erre készült volna.

A legfiatalabb áldozat, a négyéves Teddy két szívrohamot élt túl egy rutinszerű mandulaműtét során 2016-ban. Az orvos legidősebb állítólagos áldozata 89 éves volt.

Az ügy megdöbbentette a francia orvostársadalmat. A tárgyalása nyolc éves nyomozás után hétfőn kezdődött meg.

Péchier tagadja a vádakat. Korábban a francia RTL–nek azt nyilatkozta, hogy „erős érvei” vannak a védelmében. Amikor a várhatóan decemberig tartó tárgyaláson részt vevő családok szenvedéséről kérdezték, azt válaszolta:

Teljesen megértem őket, de nem vagyok felelős a szenvedésükért.

Péchier-t, ha elítélik, életfogytiglani börtönbüntetés is kaphat.