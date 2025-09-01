afganisztánföldrengés
Több százan halhattak meg a hajnali földrengésben Afganisztánban

2025. 09. 01. 07:30
Több százan halhattak és sérülhettek meg az Afganisztán északkeleti, hegyvidéki Kunar tartományát sújtó 6-os erősségű földrengés következtében, a mentők a romok között kutatnak túlélők után – közölték a helyi hatóságok hétfőn.

Az áldozatok pontos száma magyar idő szerint hétfő reggel még ismeretlen volt a jellemzően egymástól távol fekvő falvakból álló, földrengések és árvizek által gyakran sújtott régióban.

„Az áldozatok és sérültek száma magas, de mivel a terület nehezen megközelíthető, csapataink még mindig a helyszínen vannak” – nyilatkozta Sharafat Zaman, az egészségügyi minisztérium szóvivője.

A hajnali földrengés 10 km mélységben történt Kunar tartományban. A földrengés a szomszédos Pakisztán Hajber-Pahtunhva régiójának határ menti részén is elpusztított sárból és kőből épült házakat.

Afganisztánban gyakoriak a halálesetekkel járó földrengések, különösen a Hindukus hegyvidéken, ahol az indiai és az eurázsiai tektonikus lemezek találkoznak.

Tavaly több mint 1000 ember életét követelték földrengések Afganisztán nyugati részén. A világ legszegényebb országai közé tartozó Afganisztán különösen kiszolgáltatott a természeti katasztrófákkal szemben. (via Reuters)

