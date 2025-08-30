simonyszlovákia
Lelőttek egy fiatal terhes nőt a szlovákiai Simonyban

admin Dienes Gábriel
2025. 08. 30. 19:54

Lelőttek egy várandós nőt Simony (Partizánske) városában, az áldozat belehalt sérüléseibe, írta az Új Szó. Szombat délután riasztották a rendőrséget, miután a környéken élők lövéseket hallottak.

A Markíza hírportálja úgy tudja, az eddig be nem azonosított elkövető négyszer lőtt hátulról egy terhes kismamára, aki végül a helyszínen meghalt.

A támadás idején az épületben tartózkodott még a nő élettársa is, aki az ablakon keresztül próbált elmenekülni, ám a gyilkos őt is eltalálta, és súlyosan megsebesítette. A sérült férfit mentőhelikopterrel szállították kórházba.

A tettes szökésben van – a Joj információi szerint kerékpárral hajtott el a bűncselekmény helyszínéről, a rendőrök jelenleg is intenzíven keresik.

A mentőszolgálat operatív központjának (OS ZZS) szóvivője, Richard Bolejšík megerősítette a sajtó értesüléseit. „Gyorsmentőket és mentőhelikoptert küldtünk ki. A mentősök újraélesztési kísérlete sikertelennek bizonyult, a 20 éves nő a létfontosságú szerveit ért golyótalálatok miatt életét vesztette” – közölte.

