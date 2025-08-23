Egy hétig életben maradt az orosz hegymászó a jeges pokolban, de le kellett állítani a mentést

Mintegy 6700 méteres magasságon esett csapdába egy 47 éves orosz hegymászó Kirgizisztánban, a szakértők a közelmúltban bejelentették a mentési kísérlet leállítását – írja a Mirror. Natalja Nagovicina a 60. legmagasabb hegy, a 7439 méteres Győzelem-csúcs, azaz a Dzsengis Csokuszu megmászására vállalkozott.

A nő tizenegy napja rekedt szörnyű időjárási körülmények között, a lába eltörött, és ha még életben van, alig maradt élelme és vize. Miután bő egy hete nem adott életjelet magáról, pár napja drón segítségével megfigyelték, a felvételeken még mozgott.

Azóta azonban az időjárás még rosszabbra fordult, a hőmérséklet mínusz 23 Celsius-fokra csökkent.

A szakértők szerint csoda lenne, ha még élne.

Luca Sinigaglia olasz hegymászó korábban hálózsákot, sátrat, élelmet, vizet és mobil gáztűzhelyt vitt fel neki. Az elmúlt időszakban többször is megpróbálták gyalogosan, illetve helikopterrel lehozni, sikertelenül.

A 49 éves Sinigaglia maga is életét vesztette az alacsony oxigénszint és kihűlés miatt, és az egyik mentőhelikopter lezuhant. A szakemberek végül Nagovicinától nagyjából 1 kilométerre adták fel az utolsó kísérletet, az időjárás romlása miatt a csapatot visszarendelték az alaptáborba. Dmitrij Grekov, a mentés vezetője szerint az orosz mászó augusztus 12. óta fent van, irreális, hogy ilyen magasságban ennyi ideig életben maradjon.

Nagovicina sikeres mászásai mellett azzal vált ismertté, hogy 2021-ben a Hán Tengri kirgizisztáni részén való ereszkedés közben megtagadta a visszatérési parancsot, miután férje nagyjából 6900 méteres magasságban stroke-ot kapott. Az alaptáborral folytatott rádióbeszélgetését akkor felkapta a közösségi média, a hegymászó nem volt hajlandó hátrahagyni férjét, Szergej Nogovicint. A férfi végül életét vesztette, a szakértők szerint csoda, hogy Nagovicina élve leért.