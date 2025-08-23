Saját idős apját ölhette meg egy japán férfi, majd egy medvére fogta

Saját apja meggyilkolásának vádjával tartóztattak le egy japán férfit – írja a Mirror. Az ügyben a jelentős fordulat állt be, a korábbi feltételezés az volt, hogy a 93 éves Sindo Fudzsijosival egy medve végzett.

Az idős férfi augusztus 18-án vesztette életét az Akita prefektúra területén. Az áldozatot vérző állapotban, otthonában találta meg felesége,

51 éves fia, Sindo Fudzsijuki a nyomozóknak azt mondta, apját egy medve támadta meg Daisen városában.

A hatóságok emiatt figyelmeztetést adtak ki a környékre. Az ország északi, lakott területeire egyre gyakrabban tévednek be medvék, ahogy természetes élőhelyük az emberi terjeszkedés miatt csökken.

A figyelmeztetést utóbb visszavonták, miután kiderült, hogy a sérüléseket kés okozhatta. A szüleivel élő fiú azt mondta, az eset idején nem észlelt semmi szokatlant, ami a nyomozóknak igen furcsának tűnt, később pedig több kést is elvittek az otthonból. Sindo Fudzsijukit most gyilkossággal vádolják, de egyelőre nem tudni, miért ölhette meg az apját.

A japán környezetvédelmi minisztérium szerint 2024 márciusáig 12 hónap alatt rekordszámú, 219 embert támadtak meg medvék, közülük hatan meghaltak. Júliusban egy 52 éves újságkihordóval végzett egy barna medve Fukusima egyik lakóövezetében, Naszusiobarában pedig egy 70 év körüli férfire rontott rá egy példány egy iskola közelében, ő nyak- és fejsérüléseket szenvedett, de túlélte.