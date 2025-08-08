“Csak még több vérontáshoz fog vezetni” – egységesen ítélik el Izraelt a gázai megszállás miatt világszerte

Számos ország vezetője kifejtette, hogy elítéli Izrael lépését, amelyben Gáza megszállásáról döntését.
Íme egy kis körkép:
- Rossz döntést hozott az izraeli kormány a gázai konfliktus további eszkalálásáról – jelentette ki pénteken a brit miniszterelnök. Keir Starmer brit kormányfő felszólította Izraelt, hogy azonnal vizsgálja felül a Gázai övezet teljes elfoglalására vonatkozó tervét. „Ezzel a lépéssel nem lehet lezárni a konfliktust vagy elősegíteni az izraeli túszok kiszabadulását. Csak még több vérontáshoz fog vezetni” – fogalmazott a brit kormányfő, aki azt is kiemelte, hogy a humanitárius válság napról napra súlyosbodik Gázában, és a Hamász palesztin terrorszervezet túszait borzalmas, embertelen körülmények között tartja fogva.
- Volker Türk, az ENSZ emberi jogi főbiztosa is azt követelte, hogy Izrael „azonnal állítsa le” a Gázai övezet teljes elfoglalását célzó tervét. Közleményében azt írta: a terv sérti a hágai Nemzetközi Bíróság határozatát, amely szerint Izraelnek véget kellene vetnie a megszállásnak, biztosítania kellene a palesztin nép önrendelkezési jogát, és a kétállami megoldáson kellene dolgoznia.
- A török külügyminisztérium is elítélte az izraeli kormány tervét, és arra szólította fel a nemzetközi közösséget, valamint az ENSZ Biztonsági Tanácsát, hogy tegyen lépéseket a megvalósítás megakadályozására.
- Németország pedig határozatlan időre felfüggesztette a Gázai övezetben is bevethető katonai eszközök exportját Izraelnek. Németország felfüggeszti minden olyan katonai felszerelés exportját, amely a Gázai övezetben is használható – közölte pénteken Friedrich Merz német kancellár. A kancellár aggodalmát fejezte ki a gázai civil lakosság helyzete miatt, meglátása szerint a tervezett hadművelet fényében Izraelre még nagyobb felelősség hárul a gázai lakosság ellátása terén. A segélyszállítmányok Gázai övezetbe való akadálytalan eljuttatása mellett arra kérte az izraeli kormányt, hogy ne tegyen további lépéseket Ciszjordánia annektálása felé.
- Kína súlyos aggodalmát fejezi ki Izrael azon döntése miatt, hogy az izraeli hadsereg átvegye az ellenőrzést Gáza városa felett – közölte Kuo Csia-kun, a kínai külügyminisztérium szóvivője pénteken, a tárca szokásos pekingi sajtótájékoztatóján. A szóvivő azt követően szólalt meg, hogy az izraeli biztonsági kabinet péntekre virradóra jóváhagyta Benjámin Netanjahu miniszterelnök javaslatát, amely alapján az izraeli hadsereg lépésenként “átvenné az irányítást” Gáza városában a Hamász szélsőséges szervezet elleni hadművelet részeként.
Az izraeli biztonsági kabinet péntekre virradóra hagyta jóvá a Benjamin Netanjahu miniszterelnök által előterjesztett biztonsági tervet a Hamász szélsőséges szervezet legyőzésére a Gázai övezetben. A terv szerint az izraeli hadsereg lépésenként “átvenné az irányítást” Gáza városában, miközben humanitárius segítséget biztosítana a civil lakosságnak a harcokon kívüli övezetekben. A kabinet döntése értelmében Gáza város civil lakosságának kitelepítését be kell fejezni október 7-ig, a Hamász terrortámadásának “szimbolikus határidejéig”. Ezt követően ostrom alá vonják a városban maradt Hamász-harcosokat.
Izraelben az újabb hadművelet terve ellen országszerte tömegtüntetések voltak csütörtök este, mert a civil szervezetek, a korábbi biztonsági vezetők és a túszok családtagjai, valamint a túszok visszatéréséért küzdők szerint az veszélybe sodorná a túszok életét, és növelné Izrael nemzetközi elszigeteltségét.
(MTI)