“Csak még több vérontáshoz fog vezetni” – egységesen ítélik el Izraelt a gázai megszállás miatt világszerte

Számos ország vezetője kifejtette, hogy elítéli Izrael lépését, amelyben Gáza megszállásáról döntését.

Íme egy kis körkép:

Rossz döntést hozott az izraeli kormány a gázai konfliktus további eszkalálásáról – jelentette ki pénteken a brit miniszterelnök. Keir Starmer brit kormányfő felszólította Izraelt, hogy azonnal vizsgálja felül a Gázai övezet teljes elfoglalására vonatkozó tervét. „Ezzel a lépéssel nem lehet lezárni a konfliktust vagy elősegíteni az izraeli túszok kiszabadulását. Csak még több vérontáshoz fog vezetni” – fogalmazott a brit kormányfő, aki azt is kiemelte, hogy a humanitárius válság napról napra súlyosbodik Gázában, és a Hamász palesztin terrorszervezet túszait borzalmas, embertelen körülmények között tartja fogva.

brit kormányfő felszólította Izraelt, hogy azonnal vizsgálja felül a Gázai övezet teljes elfoglalására vonatkozó tervét. „Ezzel a lépéssel nem lehet lezárni a konfliktust vagy elősegíteni az izraeli túszok kiszabadulását. Csak még több vérontáshoz fog vezetni” – fogalmazott a brit kormányfő, aki azt is kiemelte, hogy a humanitárius válság napról napra súlyosbodik Gázában, és a Hamász palesztin terrorszervezet túszait borzalmas, embertelen körülmények között tartja fogva. Volker Türk , az ENSZ emberi jogi főbiztosa is azt követelte, hogy Izrael „azonnal állítsa le” a Gázai övezet teljes elfoglalását célzó tervét. Közleményében azt írta: a terv sérti a hágai Nemzetközi Bíróság határozatát, amely szerint Izraelnek véget kellene vetnie a megszállásnak, biztosítania kellene a palesztin nép önrendelkezési jogát, és a kétállami megoldáson kellene dolgoznia.

, az ENSZ emberi jogi főbiztosa is azt követelte, hogy Izrael „azonnal állítsa le” a Gázai övezet teljes elfoglalását célzó tervét. Közleményében azt írta: a terv sérti a hágai Nemzetközi Bíróság határozatát, amely szerint Izraelnek véget kellene vetnie a megszállásnak, biztosítania kellene a palesztin nép önrendelkezési jogát, és a kétállami megoldáson kellene dolgoznia. A török külügyminisztérium is elítélte az izraeli kormány tervét, és arra szólította fel a nemzetközi közösséget, valamint az ENSZ Biztonsági Tanácsát, hogy tegyen lépéseket a megvalósítás megakadályozására.

Németország pedig határozatlan időre felfüggesztette a Gázai övezetben is bevethető katonai eszközök exportját Izraelnek. Németország felfüggeszti minden olyan katonai felszerelés exportját, amely a Gázai övezetben is használható – közölte pénteken Friedrich Merz német kancellár. A kancellár aggodalmát fejezte ki a gázai civil lakosság helyzete miatt, meglátása szerint a tervezett hadművelet fényében Izraelre még nagyobb felelősség hárul a gázai lakosság ellátása terén. A segélyszállítmányok Gázai övezetbe való akadálytalan eljuttatása mellett arra kérte az izraeli kormányt, hogy ne tegyen további lépéseket Ciszjordánia annektálása felé.

német kancellár. A kancellár aggodalmát fejezte ki a gázai civil lakosság helyzete miatt, meglátása szerint a tervezett hadművelet fényében Izraelre még nagyobb felelősség hárul a gázai lakosság ellátása terén. A segélyszállítmányok Gázai övezetbe való akadálytalan eljuttatása mellett arra kérte az izraeli kormányt, hogy ne tegyen további lépéseket Ciszjordánia annektálása felé. Kína súlyos aggodalmát fejezi ki Izrael azon döntése miatt, hogy az izraeli hadsereg átvegye az ellenőrzést Gáza városa felett – közölte Kuo Csia-kun, a kínai külügyminisztérium szóvivője pénteken, a tárca szokásos pekingi sajtótájékoztatóján. A szóvivő azt követően szólalt meg, hogy az izraeli biztonsági kabinet péntekre virradóra jóváhagyta Benjámin Netanjahu miniszterelnök javaslatát, amely alapján az izraeli hadsereg lépésenként “átvenné az irányítást” Gáza városában a Hamász szélsőséges szervezet elleni hadművelet részeként.

Az izraeli biztonsági kabinet péntekre virradóra hagyta jóvá a Benjamin Netanjahu miniszterelnök által előterjesztett biztonsági tervet a Hamász szélsőséges szervezet legyőzésére a Gázai övezetben. A terv szerint az izraeli hadsereg lépésenként “átvenné az irányítást” Gáza városában, miközben humanitárius segítséget biztosítana a civil lakosságnak a harcokon kívüli övezetekben. A kabinet döntése értelmében Gáza város civil lakosságának kitelepítését be kell fejezni október 7-ig, a Hamász terrortámadásának “szimbolikus határidejéig”. Ezt követően ostrom alá vonják a városban maradt Hamász-harcosokat.

Izraelben az újabb hadművelet terve ellen országszerte tömegtüntetések voltak csütörtök este, mert a civil szervezetek, a korábbi biztonsági vezetők és a túszok családtagjai, valamint a túszok visszatéréséért küzdők szerint az veszélybe sodorná a túszok életét, és növelné Izrael nemzetközi elszigeteltségét.

(MTI)