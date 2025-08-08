Sürgősséggel összeül az ENSZ BT a Gázaváros elfoglalására vonatkozó izraeli terv miatt

Sürgősséggel összeül közép-európai idő szerint szombaton este az ENSZ Biztonsági Tanácsa, miután Izrael bejelentette, hogy elfoglalja Gázavárost – derült ki az ENSZ tervezett hivatalos napirendjéből.

A bejelentést megelőzően António Guterres ENSZ-főtitkár szóvivője útján óvta Izraelt „egy veszélyes eszkalációtól”, amely „azt kockáztatná, hogy tovább súlyosbodnak a palesztinok milliói számára amúgy is katasztrofális következmények, és további életek kerülnek veszélybe, köztük a még élő túszoké”.

A Biztonsági Tanács tizenöt tagja közül több ország kérte az ülés sürgősséggel történő összehívását, amit üdvözölt a palesztinok ENSZ-képviselete. Erről Rijád Manszur, a palesztinok állandó megfigyelője nyilatkozott. Az izraeli döntés „további kényszerkitelepítésekkel, tömeggyilkossággal és tömeges pusztítással járhat, súlyosbítva a gázai palesztin lakosság fel nem fogható szenvedését” – figyelmeztetett Guterres szóvivője közleményében.

(MTI)