Sürgősséggel összeül az ENSZ BT a Gázaváros elfoglalására vonatkozó izraeli terv miatt

2025. 08. 08. 21:40
Sürgősséggel összeül közép-európai idő szerint szombaton este az ENSZ Biztonsági Tanácsa, miután Izrael bejelentette, hogy elfoglalja Gázavárost – derült ki az ENSZ tervezett hivatalos napirendjéből.

A bejelentést megelőzően António Guterres ENSZ-főtitkár szóvivője útján óvta Izraelt „egy veszélyes eszkalációtól”, amely „azt kockáztatná, hogy tovább súlyosbodnak a palesztinok milliói számára amúgy is katasztrofális következmények, és további életek kerülnek veszélybe, köztük a még élő túszoké”.

A Biztonsági Tanács tizenöt tagja közül több ország kérte az ülés sürgősséggel történő összehívását, amit üdvözölt a palesztinok ENSZ-képviselete. Erről Rijád Manszur, a palesztinok állandó megfigyelője nyilatkozott. Az izraeli döntés „további kényszerkitelepítésekkel, tömeggyilkossággal és tömeges pusztítással járhat, súlyosbítva a gázai palesztin lakosság fel nem fogható szenvedését” – figyelmeztetett Guterres szóvivője közleményében.

(MTI)

