„Háborúban állunk, mostantól nincs több finomkodás” – brutális térképcsatát indítottak a republikánusok a félidős választás előtt

Mit szeretnének a republikánusok?

A múlt héten a texasi állami képviselőház republikánus frakciója úgynevezett gerrymanderinget (választókörzet-manipulációt) célzó javaslatot tett közzé: úgy rajzolnák át a szövetségi képviselőházi választási körzeteket, hogy öt körzetet erőteljesen eltolnának a saját pártjuk irányába. Texasban jelenleg 38 képviselőházi körzet van, ezekből mindössze tizenháromban szerzett mandátumot a Demokrata Párt. Az új terv szerint a Republikánus Párt várhatóan a 25 helyett már 30 körzetet nyerne meg, ugyanis ezeken a helyeken a tavalyi elnökválasztáskor Donald Trump legalább 10 ponttal győzött Kamala Harrisszel szemben.

Öt demokrata képviselőnek – Greg Casarnak, Henry Cuellarnak, Al Greennek, Vicente Gonzaleznek és Julie Johnsonnak – a körzete jelentősen jobbra tolódna, míg két másik társukat, Joaquin Castrót és Marc Veasey-t olyan választókerületekbe helyeznék át, amely jelenleg republikánus, így kétséges, hogy esélyük lenne egy újabb választási győzelemre.

Cuellar a kétévenkénti képviselőházi választáson eddig nem akadt legyőzőre, 2004 óta képviseli a texasi 28-as körzetet. Tavaly azonban már csak 6 pontos előnyre tudott szert tenni, és a körzetek átrajzolása mellett egy korrupciós ügy is veszélyezteti az újraválasztását. A Washington Post beszámolója szerint tavaly vesztegetéssel, jogellenes külföldi befolyásolással és pénzmosással vádolták meg egy azeri energiacéggel kapcsolatban. Cuellar tagadta a vádakat, a per ősszel kezdődhet.

A republikánusok azt állítják, hogy a választási térképet Greg Abbott kormányzó kérésére vizsgálták felül a 2020-as népszámlálás adataiból kiindulva azért, hogy jobban egyben tartsák a közösségeket, és a kisebbségek számára is kedvezzenek. A minap az igazságügyi minisztérium is igyekezett nyomást gyakorolni a texasi republikánusokra azt állítva, hogy a jelenlegi körzetek kialakításánál sérültek az etnikai szempontok, ami sérti az alkotmányt, azonban a tervezett gerrymanderinggel érintett körzetek nem szerepelnek a tárca által kifogásoltak között. A Legfelsőbb Bíróság mindenesetre zöld utat adott a kezdeményezésnek.

Mit szólnak hozzá a demokraták?

Fel vannak háborodva, és akkor még finoman fogalmaztunk: a demokrata párti törvényhozók ugyanis egyszerűen elhagyták Texast – így akarják elérni, hogy az augusztus 19-ig tartó rendkívüli ülésszak ne legyen érvényes.