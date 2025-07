Októbertől rögzítik a Schengeni övezetbe belépők arcképét, ujjlenyomatát

Az uniós tagállamok október 12-től kezdhetik meg a schengeni külső határellenőrzés szigorítását és felgyorsítását lehetővé tevő úgynevezett digitális regisztrációs határigazgatási rendszer (EES) fokozatos bevezetését – közölte az Európai Bizottság szerdán az MTI tudósítása szerint.

A terrorizmus elleni küzdelem támogatását és az illegális bevándorlás korlátozását is célzó új be- és kilépési rendszer digitálisan rögzíti a 29 európai országba – köztük a schengeni társult országokba – rövid távú tartózkodás céljából utazó nem uniós állampolgárok be- és kilépését. Rögzíteni fogja az érintettek nevét, ujjlenyomatát, arcképét, a belépés helyét és idejét is. Ezeket az adatokat a vízumkötelezett és a vízum nélkül is beengedhető utasoknál egyaránt rögzíteni fogják belépéskor, kilépéskor és a belépés megtagadása esetében is.

A rendszer révén könnyebben ellenőrizhető lesz, hogy a belépő a megengedett tartózkodás idejét nem lépte-e túl.

Az útlevelek hagyományos pecsételését és ellenőrzését a rendszer gyorsabbá teszi, és a hamis iratokat és a túltartózkodást, azaz a tartózkodási idő túllépését is könnyebb lesz kiszűrni. Az adatokat alapesetben három évig, túltartózkodás esetében öt évig őrzik meg.

A rendszerben tárolt adatokat a bűn- és terrorcselekmények megelőzésére, kiszűrésére és felderítésére is lehet használni a tagállamok közötti információmegosztás által. Az információkhoz hozzáférnek majd a nemzeti határőrizettel és vízumkiadással foglalkozó szervek és az uniós rendőri együttműködést koordináló szervezet, az Europol is.

A szabályok lehetővé teszik a tagállamok számára, hogy 180 nap alatt fokozatosan vezessék be a rendszert, de lehetővé teszik a rendszer működtetésének azonnali bevezetését is.

A határregisztrációs rendszer korszerűsíteni és javítani fogja az EU külső határainak igazgatását. Hozzá fog járulni az illegális migráció megelőzéséhez és az európai uniós országok állampolgárai biztonságának szavatolásához. Az automatizált határforgalom-ellenőrzés fokozott alkalmazásával az utazás mindenki számára gördülékenyebbé és biztonságosabbá válik. Az új rendszer megfelel az adatok és a magánélet védelme legmagasabb szintű normáinak, biztosítva az utazók személyes adatainak védelmét és biztonságát az Európai Bizottság szerint.