Tengerbe menekülve úszta meg az erdőtüzet sok strandoló Szardínián

A tengerbe menekült sok strandoló vasárnap Szardínia déli részén egy erdőtűz elől, amely a homokos partot is elérte Villasimius – egy a fővárostól, Cagliaritól mintegy 50 kilométerre keletre fekvő – üdülőhelyen – írta az MTI.

A hirtelen érkező heves erdő- és bozóttűz minden szárazföldi menekülőutat elzárt a turisták előtt Villasimius fehér homokjáról ismert strandján. A cagliari kikötői hatóságot kérték fel, hogy szervezzen mentőakciót a tengeren keresztül. Mintegy kétszáz strandolót, köztük sok gyereket sikerült csónakokkal biztonságos helyre menekíteni. A mentésben több magánhajó is részt vett.

Senki sem sérült meg, de a napernyőiket és törülközőiket sietve összekapkodó fürdőzők körében kaotikus jelenetek alakultak ki. A strandot elárasztó füstfelhő elől sokan a tengerbe menekültek, ahonnan viszont a misztrál, az erős északnyugati szél nehezítette a mentést. Mások a parkoló autóikhoz siettek, hogy biztonságba helyezzék őket, de ezzel magukat tették ki veszélynek. A parkolóból legtöbben a homokos strandra vitték autójukat abban a reményben, hogy így megmenthetik őket. Az elővigyázatosság ellenére negyven autó kiégett.

A tüzet közben repülőgépekről, helikopterekről és hajókról próbálták eloltani a parti őrség és a pénzügyőrség különleges egységei. Környezetvédők szerint a tűzvészben a lángok martalék lett egy nagy és értékes erdő, egy ökológiai ékszer.

Szardínia tartomány elnöke, Alessandra Todde az eddiginél keményebb harcot hirdetett a gyújtogatókkal szemben. „Aki Szardíniát pusztítja, az a közösségünk ellensége, és így is fogunk bánni vele” – írta közösségi oldalán.

Olaszországban idén jelentősen nőtt a természeti tüzek száma, január 1. és július 18. között 653 nagyobb tűzvészt regisztráltak, melyekben 31 ezer hektár – 43 400 futballpályányi – növényzet semmisült meg. Napi átlagban 3,3 tűz volt, ezekben átlagosan 47,5 hektárnyi terület égett le.

🚨 Terror today at one of Sardinia’s most famous beaches, Italy 🇮🇹

A wildfire at Punta Molentis, Villasimius, forced 200 beachgoers to be rescued by sea, as escape routes were blocked by flames

Dozens of cars were destroyedpic.twitter.com/Op3g5QKF02

— Mambo Italiano (@mamboitaliano__) July 28, 2025