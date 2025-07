Összeomlott az orosz légi közlekedés egy hackertámadás miatt, még tankolni sem tudnak a gépek

Először dróntámadás, utána hackertámadás tett be az orosz légi közlekedésnek. Az Aeroflot orosz légitársaság hétfőn közölte, hogy 42 Moszkvába érkező, illetve Moszkvából induló járatot törölt „az információs rendszerének meghibásodása” miatt. Törölték az Asztrahánnal, Groznijjal, Jekatyerinburggal, Jerevánnal, Kazánnal, Kalinyingráddal, Krasznojarszkkal, Mahacskalával, Minyeralnie Vodival, Minszkkel és más városokkal összeköttetést biztosító járatokat. Az Aeroflot megjegyezte, hogy az utasok visszatérítést kaphatnak vagy átfoglalást kérhetnek a következő 10 napban induló járatokra.

A tudósítások szerint a támadás úgy odavágta a légitársaság rendszerét, hogy még tankolni sem tudják a gépeket.

Az orosz főügyészség számítógépes információkhoz való jogtalan hzzáférés címén vizsgálatot indított az ügyben.

❗️The hacker attack on the 🇷🇺Russian airline Aeroflot was so powerful that now they can’t even refuel their planes – work is completely paralyzed

As Russian media write, the company’s computers are not working anywhere, all systems are down, and there are no flight plans. There… https://t.co/DTJaQyBnxG pic.twitter.com/riX2nCkrOS

