Ezeken az olasz reptereken eltörölték a 100 ml-es korlátozást a folyadékokra

Több új szabályozás lépett érvénybe az olaszországi repülőtereken – írta meg az Ansa beszámolója alapján a Telex.

Az Enac, vagyis az Olasz Polgári Légügyi Hatóság a beszállás felgyorsítása érdekében úgy döntött, hogy ezentúl az olasz reptereken elegendő lesz a beszállókártyák felmutatása, nem kell ezekkel együtt személyes okmányokat, útlevelet is bemutatni a légitársaság személyzetének. A repülőterek szúrópróbaszerűen ellenőrzik a személyazonosságot a kapuknál, az intézkedés kritikusai szerint azonban ez nem elegendő a biztonságos utazáshoz; innentől kezdve például simán előfordulhat, hogy valaki más beszállókártyájával száll fel a gépre.

Az új szabályozás a háziállatokat is érinti: az utasok ezentúl nagyobb testű (8-10 kg-nál nagyobb súlyú) háziállatokat is felvihetnek az utastérbe, amennyiben az üléshez rögzített és az ablak közelében elhelyezett hordozóban tartják őket. Ez viszont csak elméleti lehetőség, a légitársaságok továbbra is maguk dönthetnek saját szabályozásaikról és esetleges áraikról.

Július 26-tól 100 ml-nél nagyobb kiszerelésű folyadékokat is át lehet vinni a biztonsági kapun, és így felvinni a gépre, azokon a reptereken, ahol új generációs szkennerek működnek.

Olaszországban ezek a következők:

Milánó Malpensa;

Milánó Linate;

Milánó Bergamo;

Róma Fiumicino;

Catania;

Bologna;

Torino.

Ez tehát azt jelenti, hogy ezeken a reptereken 100 ml-nél nagyobb kiszerelésű folyadékokat (bor, olívaolaj, stb.) is fel lehet majd vinni a gépre a kézipoggyászunkban.