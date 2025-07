Több mint 30 rakétával és 300 drónnal támadták éjjel Ukrajnát az oroszok

Drónokkal támadták az orosz erők szombat hajnalban a dél-ukrajnai Odesszát, egy többemeletes lakóház kigyulladt, és egy ember életét vesztette – közölték az ukrán hatóságok.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök tájékoztatása szerint az Odesszát ért támadásban hat ember megsebesült, köztük egy gyerek. Az éjszaka folyamán Oroszország 35 rakétával és 344 drónnal támadta Ukrajna számos térségét, köztük Dnyipropetrovszk, Donyeck, Herszon és Zaporizzsja megyét. Szumi megyében fontos energetikai infrastruktúra kapott találatot, több ezer háztartás maradt áram nélkül. „Még mindig vannak drónok az égen” -– írta Zelenszkij, hozzátéve, hogy az ukrán légvédelem semlegesíti őket.

A Dnyipropetrovszk megyei Pavlohrad városban is súlyos károk keletkeztek. Szerhij Liszak, a régió kormányzója azt mondta, „pokoli éjszakájuk” volt, egyik robbanás jött a másik után, ez volt a leghevesebb támadás eddig a város ellen.

❗️23 out of 35 missiles and 185 out of 344 UAVs were destroyed over Ukraine at night.

▪️185/344 – UAVs;

▪️7/12 – Iskander-M/KN-23;

▪️7/8 – Iskander-K;

▪️9/15 – Kh-101;

▪️Another 7 missiles and 129 simulator drones were lost in location due to the action of EW systems pic.twitter.com/jNIVMyk7Dh

— 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) July 19, 2025