Musk az Amerika Párt megalapításáról fantáziál, ami megdönti a kétpártrendszert

Az amerikai elnök jobbkezeként kezdte a második Trump-adminisztrációt Elon Musk, hogy aztán pár hónap leforgása alatt úgy összevesszen a két fél, hogy a dél-afrikai techmogulnak kiadták az útját a Fehér Házból. Musk azóta egyszer már nyilvánosan megkövette Trumpot, igaz, előtte az X-en már belengette, hogy egy új jobboldali pártot alapítana, és a CNN szerint most ismét hasonlóval hozakodott elő.

Mindennek az oka most Donald Trump új adócsökkentési törvényjavaslata, ami Musk szerint egy förmedvény, és ami számításai szerint 2,5 ezer milliárd dollárra fogja növelni az amúgy is gigantikus költségvetési hiányt. Musk szerint szégyellnie kell magát minden képviselőnek, aki korábban a kormányzati kiadások mérséklete mellett kampányolt, most pedig megszavazza ezt a javaslatot. Ha elfogadják, az szerinte azzal is jár majd, hogy aki ezt megszavazza, az a félidős választáson is bukni fog.

De még ennél is tovább ment Musk: az X-en közzétett egy posztot, melyben jelezte, hogy ha elfogadják a törvényjavaslatot, akkor kész megalapítani a két nagy párt mellé egy harmadikat, az Amerikai Pártot.

Az országunknak szüksége van egy alternatívára a demokrata–republikánus kétpártrendszerrel szemben, hogy az embereknek valóban legyen hangja

– írta bejegyzésében.

A Musk által elítélt, Trump által viszont nagynak és gyönyörűnek nevezett törvénycsomag meghosszabbítja a még az első Trump-adminisztrációban hozott adócsökkentéseket, amelyek idén járnának le. Emellett új adókedvezményeket vezetne be, miközben jelentős megszorításokat hozna például a társadalombiztosítás területén.

Hogy miként alakult Musk és Trump viharos kapcsolata, arról itt írtunk bővebben.

