Kigyulladt, majd felrobbant egy hajó Vlagyivosztok közelében

Tűz keletkezett egy Merlion nevű katamarán fedélzetén a Japán-tengeren, Vlagyivosztok közelében – írja a Távol-keleti közlekedési hatóság információira hivatkozva a Pravda című orosz hírportál angolnyelvű kiadása.

Nem sokkal azután, hogy felcsaptak a lángok, hatalmas robbanás követett: feltehetően az üzemanyagtartály repült a levegőbe. A hatalmas fekete füstoszlop a partról is látszott. Bár a tűzoltók gyorsan a helyszínre értek, a katamarán percek alatt elsüllyedt.

A hajón senki sem tartózkodott az incidens során, így senki sem sérült meg. A hatóságok az ügyben nyomozást indítottak. A katamarán egy tengeri túrákat szervező, vlagyivosztoki cég tulajdonában volt.

🚨 BREAKING: A ship named “Merlion” caught fire and exploded this morning in the Sea of Japan, near Vladivostok.

Rescue teams are on-site. The cause of the explosion remains unknown. pic.twitter.com/aARfpQk67d

