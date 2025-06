Kilenc órán át bombázták Kijevet az oroszok, 14-en meghaltak

Az elmúlt éjszaka is Kijevet támadták az orosz erők, a Kyiv Independent beszámolója szerint a közel kilenc órán át tartó támadássorozat következtében 14-en meghaltak, legalább 99 sérültet kórházba szállítottak.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök értékelése szerint ez az egyik legszörnyűségesebb támadás, amit a főváros elszenvedett a háború kezdete óta.

Az orosz erők Moszkva többségében kamikazedrónokat és cirkáló-, valamint ballisztikus rakétákat vetetek be. Drónból 440-et, rakétákból 32-t lőttek ki az ukrán fővárosra, de Vitalij Klicsko kijevi polgármester szerint kazettás bombák maradványait is megtalálták a romok között. A hivatalos tájékoztatás szerint a főváros nyolc különböző kerületéből jelentettek károkat, a mentőalakulatok pedig ebben a pillanatban is túlélők után kutatnak egy lerombolt lakóház romjai alatt.

„Az ilyen támadás színtiszta terrorizmus” – jelentette ki az ukrán elnök, hangsúlyozva, hogy a világnak végre fel kell lépnie, azt látva, hogy ártatlan civileket terrorizál az agresszor.