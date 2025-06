Kémnek hitték, őrizetbe vettek egy magyar motorost Iránban

Letartóztattak, majd kiutasítottak Iránból egy magyar motorost, mert azt hitték, kémkedés miatt érkezett az országba – derült ki az RTL Híradóból.

Gáti Csaba nem először járt már motoros túrán a térségben, most is egy ilyet tervezett. Az első két éjszaka még tartotta magát az eredeti úthoz, ám ezt követően eltért a tervtől, és egy kanyargós hegyi úton ment tovább, ahol egy Khondab nevű településen megállították a rendőrök. Kiderült, hogy tudta nélkül egy olyan területre tévedt, ahol egy nukleáris kutatóreaktor van. Mivel a motorosnál több kamera, drón és műholdas segélyhívó is volt, a rendőrök azt gondolták róla, hogy kémkedni jött a reaktorhoz, és letartóztatták. Feleségének az utolsó pillanatban még tudott üzenetet küldeni, amelyben leírta, hogy valószínűleg le fogják tartóztatni.

Négy napig tartották fogva, naponta kétszer négy órán át hallgatták ki, és rendszeresen átkutatták a szobát, ahol lakott. A felesége kapcsolatba lépett a magyar nagykövetséggel Teheránban, ők kezdték el megszervezni a kimenekítését. A negyedik napon engedték ki végül, de kikötötték, hogy az Egyesült Arab Emirátusok felé, egy hajón, egy bizonyos úton hagyhatja csak el Iránt, és azt is meg kell tennie 24 órán belül, különben letartóztatják. Gáti 1300 kilométert motorozott egyhuzamban, hogy elérje a hajót. Tíz évre kiutasították az országból.