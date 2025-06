Három hónapos csecsemőt mentettek ki egy romos ház alól Izraelben

Egy háromhónapos csecsemő is azok között volt, akiket kimentettek egy iráni rakétatalálat által elpusztult ház romjai alól Rishon Lezion városban, Izraelben – írja a Times of Israel.

– mondta Idan Chen tűzoltó- és mentőszolgálat kapitánya a Walla hírportálnak. A csecsemő könnyebben sérült.

The Police rescued a baby girl from the devastating scene in the residential neighborhood in central Israel💔😢

Photo approved to be published by the censor pic.twitter.com/3wgCWqfhdV

— Iris (@streetwize) June 14, 2025