A vészkijáraton ugrott ki az indiai repülőszerencsétlenség egyetlen túlélője

A vészkijárat mellett ült, és sikerült is kiugrania azon az ahmedabádi repülőtérnél felszállás után lezuhant gép egyetlen túlélőjének, közölte csütörtökön a rendőrség a Reuters tudósítása szerint.

Ramesh Viswashkumar volt az egyetlen a fedélzeten tartózkodó 242 emberből, aki túlélte a balesetet.

A 40 éves férfi a kórházból azt mesélte az indiai sajtónak, hogy Nagy-Britanniába utazott volna testvérével, miután meglátogatta a családját Indiában.

Amikor felébredtem, holttestek hevertek mellettem mindenhol. Megijedtem. Felálltam és elszaladtam. De körülöttem a repülő darabjai voltak. Akkor valaki megragadta a kezem, betettek egy mentőbe és behoztak a kórházba

– nyilatkozott a Hindustan Timesnak.

A rendőrség közléséből az nem derült ki egyértelműen, hogy a férfi már azelőtt kiugrott-e a vészkijáraton, hogy a gép földet ért volna.

A közösségi oldalakon terjedő felvétel szerint Viswashkumart a baleset után körbevették a mentőcsapatok, számos sérülés volt látható a testén és az arcán is.

Mikor azt kérdezték tőle, hol van a többi utas, ő azt felelte:

Este homem que aparece andando estava no voo da Air India que caiu hoje. É o único sobrevivente do acidente. O seu nome é Ramesh Viswashkumar e estava sentado no lugar 11A. Ainda estão tentando determinar como foi que ele sobreviveu à queda. pic.twitter.com/DmnQLo06OW

— Hoje no Mundo Militar (@hoje_no) June 12, 2025