Újabb két orosz katonai reptérre csaptak le az ukránok

Az ukrán erők sikeres csapást mértek péntekre virradóan két olyan orosz repülőtérre a szaratovi és rjazanyi régióban, amelyen az orosz légierő állomásozik, valamint más fontos katonai létesítményekre – közölte az ukrán vezérkar a Facebookon az MTI írása szerint.

A közlemény szerint az egyik csapást a szaratovi régióban lévő Engels repülőtérre mérték, amelyet korábban már többször ért ukrán támadás. „Találat érte a Gyagilevo repülőteret a rjazanyi területen, ahol légi üzemanyagtöltő repülőgépek és vadászgépek állomásoznak, amelyeket rakétacsapások támogatására használnak Ukrajna területe ellen. Ezenkívül Gyagilevóból indulnak az ellenséges stratégiai bombázók is” – írta a vezérkar.

A szaratovi területen legalább három üzemanyag- és kenőanyagtartályt találtak el, miután nagy kiterjedésű tűz ütött ki az objektumnál. „Az orosz megszálló erők sürgősségi szolgálatai nem tudták lokalizálni a tüzet, jelentős füst képződött. A célterületen több tucat robbanást rögzítettek. A csapás eredményeit még pontosítják” – áll a közleményben.

BREAKING:

Ukraine launches huge drone swarm attack against military targets across Russia:

– Fuel depot of the Engels Air Base hit

– Dyagilevo Air Base hit

– Military electronics plant in Tambov hit

– Bryansk Airport hit

+ Podolsk near Moscow & Crimea pic.twitter.com/bC15Tgop94

— Visegrád 24 (@visegrad24) June 6, 2025