Kelemen Hunor: probléma, hogy az ellenzéki padsorokban csak szélsőségesek ülnek

A Romániai Magyar Demokrata Szövetségnek (RMDSZ) a közösség elvárásai szerint, az identitáshoz való jogot szem előtt tartva, az identitás intézményes garanciáit megerősítve kell politizálnia a következő években – mondta Kelemen Hunor szövetségi elnök kedden a magyar közmédiának.

A héten kezdődő kormányalakítási tárgyalásokról nyilatkozva azt valószínűsítette, hogy Bukarestben nagykoalíció alakul a Szociáldemokrata Párt (PSD), a Nemzeti Liberális Párt (PNL), a Mentsétek Meg Romániát Szövetség (USR), az RMDSZ és a nem magyar nemzeti kisebbségi frakció részvételével. Szerinte a költségvetés “rendbetételéhez” (a GDP 9 százalékát közelítő deficit lefaragásához) egy magabiztos többségre van szükség, ugyanis a nehéz döntéseket csak egy szilárd parlamenti hátországgal rendelkező kormány tudja meghozni.

Megjegyezte: hosszú távon az okozhat problémát, hogy az ellenzéki padsorokban csak szélsőségesnek tartott erők, a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR), az SOS Romania és a “feloszlófélben” lévő Fiatal Emberek Pártjának (POT) maradványai” lesznek, és ez a politikai alternatíva tovább erősödik, ha a kormányoldalnak nem sikerül kellő “kiegyensúlyozottsággal, bölcsen és nagy-nagy alázattal” megoldást találnia az ország problémáira. Megállapította, hogy a társadalomban feszültséget okoznak az évek óta felgyűlt elégedetlenségek, sok ember perifériára került, és érezni, hogy az állam magára hagyta őket.

Kelemen Hunor szerint a politikusoknak kell változniuk, nem a társadalomnak: a “kisodródott” embereket meg kell szólítaniuk, az állam intézményeit az állampolgárok szolgálatába kell állítaniuk. “Őszintén kell beszélni a nehézségekről, és hogyha van egy vezető, vagy van egy olyan elnök és egy olyan kormány, amely távlatot és célt tud adni a társadalomnak, akkor utóbbi egy jelentős része elfogadja azt is, hogy áldozatot kell hozni. De ha nincsen cél, ha magára hagyva érzi magát az ember, akkor nem fogadja el az áldozatvállalást sem, és ez a nagy kérdés, én azt gondolom, hogy nekünk magunknak kell ilyen értelemben jól politizálnunk” – mondta az RMDSZ elnöke.

Az RMDSZ kormányzati szerepvállalásával kapcsolatos kérdésre válaszolva Kelemen Hunor a magyar közösség sajátos igényeinek képviseletét, az identitásmegőrzés intézményi garanciáinak erősítését emelte ki. “Amikor gazdaságról beszélünk, költségvetésről beszélünk, közberuházásokról beszélünk, abban mindannyian benne vagyunk, magyarok is, románok is. Akkor, amikor az identitásunkról van szó, csak mi vagyunk benne. Tehát arra kell odafigyelnünk, és azt kell megerősítenünk, hogy sem a szimbólumaink, sem az anyanyelvhasználat ne sérüljön a következő években, mert egy olyan időszakban, amikor a társadalomban nagy a feszültség, óriási a polarizáció” – magyarázta Kelemen Hunor. Szerinte ilyen helyzetben nagyon könnyű az elégedetlenséget egy etnikai kisebbség ellen fordítani, de kifejezte abbéli reményét, hogy a román társadalom méltányolja a magyar közösség kiállását az államfővé választott Nicusor Dan mellett. “Azt gondolom, hogy a mostani szavazás, az erdélyi magyaroknak ez a hihetetlenül nagy részvétele és kiállása amellett, hogy a szabadságot és az emberi méltóságot megőrizzük, az a román politikának és a román társadalomnak is jelzés kell, hogy legyen” – fogalmazott az RMDSZ elnöke. Romániában hétfőn tette le a hivatali esküt az újonnan megválasztott államfő.

Nicusor Dan bejelentette, hogy szerdán informális egyeztetéseket kezd a parlamenti pártokkal az új kormány megalakításáról. Az új kormányról reményei szerint 2-4 héten belül szavazhat a parlament.

Románia új elnöke hétfő délután felhívta Kelemen Hunort, az RMDSZ elnökét, hogy megköszönje neki pártja, valamint az erdélyi magyar szavazók támogatását, majd később egy Facebook-posztban magyarul üzent, illetve mondott köszönetet. Nicosur Dant az RMDSZ is támogatta a második fordulóban, és a választásokon részt vevő erdélyi magyarok szinte egyhangúlag rá adták voksukat. Mindeközben Orbán Viktor május eleji tihanyi beszédében az EU-ellenes, szélsőjobboldali és magyarellenes George Simion mellett állt ki. Orbán csak a választások után gratulált Dan győzelméhez.

(MTI)